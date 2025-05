Real Madrid : le prix pharaonique de Rodrygo fixé !

Real Madrid vs Real Sociedad

La star du Real Madrid, Rodrygo Goes, pourrait bien disputer son dernier match pour le club samedi, et certainement son dernier à Santiago Bernabéu.

La Coupe du Monde des Clubs approche à grands pas, mais le Brésilien n'est pas au cœur des plans des Merengues, qui ont décidé de baser leur équipe autour de Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Rodrygo a été forfait pour la finale de la Coupe du Roi à la mi-temps et n'a plus été vu sous le maillot du Real Madrid depuis. Carlo Ancelotti a affirmé être blessé et malade, mais certains évoquent plutôt un manque de concentration. En attendant une discussion avec Xabi Alonso, Rodrygo devrait partir.

Les agents de Rodrygo contactent les géants de la Premier League

L'avenir de Rodrygo est loin d'être terminé, et Cadena SER indique que deux clubs de Premier League ont été contactés par les agents de Rodrygo mercredi. Ils précisent explicitement que ce sont les agents de Rodrygo qui leur ont fait la promotion de son nom, et qu'ils ont eu l'impression qu'il coûterait environ 80 millions d'euros. Ils affirment que Rodrygo souhaite rester, mais qu'il écoutera les propositions.

L'article continue ci-dessous

Chelsea, Arsenal et Liverpool liés à Rodrygo

Si Manchester City a toujours été cité comme l'équipe de Premier League la plus intéressée par son nom, ce sont Chelsea, Arsenal et Liverpool qui ont été les plus étroitement associés à lui le mois dernier, malgré un prix de 100 millions d'euros. Les Gunners envisageraient sérieusement un transfert pour Rodrygo.

La place de Rodrygo au sein du Real Madrid de Xabi Alonso est incertaine

Selon certaines rumeurs, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, chercherait à imposer soit le 4-4-2, soit le 3-5-2 qui lui a valu de nombreux succès au Bayer Leverkusen. Avec Vinicius et Mbappé très proches, Rodrygo ne semble pas avoir sa place naturelle dans l'une ou l'autre de ces formations, comme en témoigne son utilisation par Carlo Ancelotti à droite d'un milieu de terrain à quatre.