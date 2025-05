Real Madrid : Les mots forts de Xabi Alonso lors de sa présentation officielle

C. Ancelotti

Xabi Alonso revient là où tout a commencé. Et ses premiers mots en disent long sur ses ambitions à la tête du Real Madrid.

Après plusieurs mois de rumeurs et d’attente, le Real Madrid a enfin levé le voile sur l'identité de son nouveau chef d'orchestre. C’est Xabi Alonso, ex-maître à jouer de la Maison Blanche, qui prend les commandes. Présenté ce lundi à la presse, l’ancien stratège du Bayer Leverkusen n’a pas attendu pour livrer un message chargé d’émotions, d’ambitions… et de gratitude. Son discours inaugural a résonné comme une promesse : celle d’un nouveau chapitre, fort et fidèle à l’ADN du club.