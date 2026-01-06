Real Madrid : très mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

À l’approche de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid doit composer avec une incertitude de taille. Touché au genou gauche, Kylian Mbappé espérait accompagner le groupe en Arabie saoudite. La réalité médicale semble toutefois rattraper les ambitions sportives.
Une blessure officialisée à la veille de l’année 2026
Le 31 décembre dernier, le Real Madrid avait pris la parole pour clarifier la situation de sa star. Dans un communiqué précis, le club madrilène expliquait :
« À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution ».
Un diagnostic clair, mais volontairement prudent. Malgré cette alerte, l’attaquant français nourrissait l’espoir de faire partie du voyage en Arabie saoudite, où la Casa Blanca dispute la Supercoupe d’Espagne. En interne, le staff espérait même pouvoir l’aligner dès la demi-finale face à l’Atlético de Madrid, programmée jeudi prochain.
Une reprise timide et un verdict quasi scellé
Trois jours avant le début de la compétition, Mbappé a repris une activité légère. Lundi, il s’est contenté d’un travail en salle, loin des séances collectives. D’après le quotidien AS, le club continue d’afficher publiquement un certain flou, expliquant que l’entraînement de ce mardi matin devait peser lourd dans la décision finale.
En coulisses, le ton change. Sa présence jeudi à 20 heures contre l’Atlético Madrid est désormais jugée compromise. Sauf surprise majeure, l’international français ne jouera pas cette demi-finale. Un nouveau derby madrilène sans lui, dans une compétition où chaque détail compte.
Des précédents contrastés face à l’Atlético
Ce ne serait pas une première. Mbappé avait déjà manqué le derby disputé au Metropolitano en septembre 2024, le premier depuis son arrivée à Madrid. Lors des quatre autres confrontations face aux Colchoneros, son influence s’est révélée réelle mais mesurée.
Il a trouvé le chemin des filets à deux reprises, toujours en Liga. La saison passée, il avait égalisé au Bernabéu. Cette saison encore, il avait remis les deux équipes à égalité au Metropolitano, avant une lourde défaite finale (5-2). Des buts importants, mais jamais décisifs sur l’issue globale du duel.
Un genou fragile depuis plusieurs semaines
L’entorse diagnostiquée le soir du Nouvel An ne sort pas de nulle part. Kylian Mbappé ressentait déjà des douleurs au genou gauche depuis plusieurs semaines. Cette gêne expliquait son absence contre Manchester City, le 10 décembre dernier. Un match unique jusque-là, puisqu’il n’avait manqué aucune autre rencontre cette saison avant celle face au Betis (5-1).
Le Français avait ensuite terminé l’année sur un rythme élevé. Deux buts contre Alavés, Talavera et Séville, ce qui lui permettait d’atteindre la barre symbolique des 59 buts sur une année civile, égalant le record de Cristiano Ronaldo. Après la trêve de Noël, le genou a de nouveau lâché.
Prudence assumée de Xabi Alonso, un effectif amoindri mais compétitif
Samedi, à la veille du déplacement face au Betis, Xabi Alonso ne cachait pas ses réserves. « Nous allons repousser les échéances. Nous allons tout faire pour qu'il soit prêt au plus vite. Mais quand est-ce que ce sera "au plus vite" ? C'est la question. Je ne sais pas. Supercoupe ? On verra… », confiait-il.
Une déclaration lucide, presque résignée, qui annonçait la tendance actuelle. Depuis son arrivée à l’été 2024, Mbappé n’a manqué que 11 des 94 matchs disputés par le Real Madrid. Des absences toujours brèves, hormis une gastro-entérite lors de la Coupe du monde des clubs, qui l’avait tenu éloigné des terrains durant trois rencontres.
La bonne nouvelle du jour concerne Dean Huijsen. Le défenseur central a fait son retour à l’entraînement collectif lundi. Xabi Alonso dévoilera la liste définitive après la séance de ce mardi. En revanche, Eder Militao et Trent Alexander-Arnold restent indisponibles, tandis que Brahim Diaz dispute actuellement la CAN avec le Maroc, où il a marqué lors des quatre matchs des Lions de l’Atlas.
Le reste du groupe se tient prêt pour disputer la 14ᵉ Supercoupe d’Espagne, sans sa star française.