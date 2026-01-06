Real Madrid : très mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

Le 31 décembre dernier, le Real Madrid avait pris la parole pour clarifier la situation de sa star. Dans un communiqué précis, le club madrilène expliquait :

« À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution ».

Un diagnostic clair, mais volontairement prudent. Malgré cette alerte, l’attaquant français nourrissait l’espoir de faire partie du voyage en Arabie saoudite, où la Casa Blanca dispute la Supercoupe d’Espagne. En interne, le staff espérait même pouvoir l’aligner dès la demi-finale face à l’Atlético de Madrid, programmée jeudi prochain.