L’année débute sous tension à Madrid. Alors que le Real s’apprête à relancer sa saison sur plusieurs tableaux, une absence majeure vient bouleverser les équilibres. Touché au genou, Kylian Mbappé contraint le staff à revoir ses plans, au moment même où chaque échéance compte. Dans ce contexte délicat, le discours du banc devient central. Entre prudence médicale et impératifs sportifs, un message clair est envoyé en interne. Xabi Alonso, au cœur de cette équation complexe, tente déjà d’influencer le calendrier, conscient que le temps pourrait peser lourd dans la course aux titres.
Real Madrid, Xabi Alonso met la pression pour Kylian Mbappé
La tuile pour Kylian Mbappé
La blessure de Kylian Mbappé représente un coup dur pour le Real Madrid, tant sur le plan symbolique que sportif. Auteur de 59 buts sur l’année civile, égalant le record historique de Cristiano Ronaldo sous le maillot merengue, l’attaquant français s’est imposé comme l’axe central du projet porté par Xabi Alonso. Touché au genou gauche, le capitaine des Bleus est annoncé indisponible pour plusieurs semaines, une donnée que le technicien espagnol refuse toutefois de considérer comme figée. Dès la reprise, Xabi Alonso a tenu à afficher sa volonté d’agir, amorçant une communication tournée vers l’optimisation du temps de récupération, ce qui annonce une période de gestion sous haute surveillance.
Xabi Alonso veut récupérer Mbappé au plus vite
En conférence de presse samedi, Xabi Alonso n’a pas masqué son intention d’accélérer le processus, tout en restant mesuré. « Nous allons essayer de raccourcir les délais autant que possible. C'est une question de sensations, mais nous allons faire le maximum pour le récupérer le plus tôt possible. Quand ? Je ne sais pas, mais je vous en dirais sûrement plus lors de la prochaine conférence de presse », a-t-il déclaré à la veille du déplacement face au Betis. Par ces mots, Xabi Alonso pose un cadre : aucune date arrêtée, mais une mobilisation totale du staff médical et sportif. Une manière de maintenir l’espoir sans brûler les étapes, alors que le calendrier s’annonce déjà chargé.
Interrogé sur une éventuelle participation de Mbappé à la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, Xabi Alonso s’est montré prudent, se contentant de dire qu’il l’« espérait ». Selon une source proche du joueur cité par RMC Sport, l’attaquant serait forfait face au Betis Séville, à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe le 8 janvier, et incertain contre l’AS Monaco le 20 janvier en Ligue des champions. Ces échéances renforcent la pression autour de Xabi Alonso, contraint d’anticiper sans certitude, ce qui l’oblige à préparer des alternatives immédiates.
Endrick regretté déjà par Xabi Alonso ?
L’absence de Mbappé place Xabi Alonso dans une situation délicate, d’autant que le Français porte l’attaque madrilène depuis le début de saison avec 29 buts en 24 matchs. Régulièrement évoqué comme menacé en cas de contre-performance, le technicien basque a toutefois réaffirmé sa confiance dans son effectif. Xabi Alonso mise notamment sur Vinicius Junior et Rodrygo pour compenser l’absence du numéro 10, tout en cherchant à préserver l’équilibre collectif. Une approche qui vise à maintenir la compétitivité immédiate, sans renier les principes de jeu installés depuis son arrivée.
Cette période coïncide également avec le départ d’Endrick, prêté à l’Olympique Lyonnais. Xabi Alonso a justifié cette décision sans ambiguïté.« Endrick, au moment où il en est dans sa carrière, a besoin de jouer. Et je comprends qu'il ait pris cette décision et que le club ait investi pour qu'il se développe et acquière de l'expérience dans un championnat comme la Ligue 1, où il aura plus de temps de jeu », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « J'espère que cela lui permettra de progresser. Madrid gère très bien ces situations où des joueurs quittent l'équipe pour grandir et revenir plus fort ensuite ». Un discours cohérent avec la vision à long terme défendue par Xabi Alonso.
Un test immédiat pour le Real Madrid de Xabi Alonso
Pour la reprise de la Liga, Xabi Alonso devra composer sans Mbappé, mais aussi sans Trent Alexander-Arnold et Eder Militao, blessés, tandis que Brahim Diaz dispute la CAN avec le Maroc. Dean Huijsen, absent de l’entraînement, reste incertain. Face au Betis Séville, le Real Madrid, deuxième avec 42 points, n’a pas le droit à l’erreur s’il veut rester au contact du FC Barcelone, leader avec 46 unités. Dans ce contexte tendu, Xabi Alonso sait que chaque décision sera scrutée, et que la gestion du cas Mbappé pourrait peser lourd sur la suite de la saison.