Real Madrid, Xabi Alonso met la pression pour Kylian Mbappé

En conférence de presse samedi, Xabi Alonso n’a pas masqué son intention d’accélérer le processus, tout en restant mesuré. « Nous allons essayer de raccourcir les délais autant que possible. C'est une question de sensations, mais nous allons faire le maximum pour le récupérer le plus tôt possible. Quand ? Je ne sais pas, mais je vous en dirais sûrement plus lors de la prochaine conférence de presse », a-t-il déclaré à la veille du déplacement face au Betis. Par ces mots, Xabi Alonso pose un cadre : aucune date arrêtée, mais une mobilisation totale du staff médical et sportif. Une manière de maintenir l’espoir sans brûler les étapes, alors que le calendrier s’annonce déjà chargé.

Interrogé sur une éventuelle participation de Mbappé à la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, Xabi Alonso s’est montré prudent, se contentant de dire qu’il l’« espérait ». Selon une source proche du joueur cité par RMC Sport, l’attaquant serait forfait face au Betis Séville, à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe le 8 janvier, et incertain contre l’AS Monaco le 20 janvier en Ligue des champions. Ces échéances renforcent la pression autour de Xabi Alonso, contraint d’anticiper sans certitude, ce qui l’oblige à préparer des alternatives immédiates.