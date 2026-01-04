Real Madrid - Betis (5-1) : Le triomphe de la Cantera et de Gonzalo !

Le Bernabéu a retrouvé le sourire, et il a un accent de Valdebebas. Pour sa première représentation de l'année 2026, le Real Madrid a offert à son public un festival inattendu et salvateur (5-1) face au Betis Séville. Privé de Kylian Mbappé blessé, Xabi Alonso, plus que jamais sur la sellette, a joué la carte de la jeunesse et a raflé la mise. Porté par un Gonzalo García en état de grâce (triplé) et une "cantera" triomphante, le club merengue s'offre un bol d'air vital avant la Supercoupe, même si les sifflets à l'encontre de Vinicius rappellent que la fracture avec les tribunes n'est pas totalement résorbée.