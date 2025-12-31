mbappe real madrid(C)Getty images
Patrick Tchanhoun

Coup dur pour le Real Madrid : Mbappé blessé et forfait trois semaines !

Il jouait avec la douleur depuis des semaines. Cette fois, le corps a dit stop. Madrid doit faire sans sa star.

Le Real Madrid va devoir revoir ses plans. Kylian Mbappé, pilier de l’attaque madrilène depuis le début de saison, va observer une pause forcée. Une absence qui tombe à un moment délicat, aussi bien pour son club que pour le joueur, engagé dans une course personnelle face à l’histoire.

