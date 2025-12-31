Le Real Madrid va devoir revoir ses plans. Kylian Mbappé, pilier de l’attaque madrilène depuis le début de saison, va observer une pause forcée. Une absence qui tombe à un moment délicat, aussi bien pour son club que pour le joueur, engagé dans une course personnelle face à l’histoire.
Coup dur pour le Real Madrid : Mbappé blessé et forfait trois semaines !
- Getty Images
Une IRM qui confirme le problème
Le verdict est tombé ce mercredi matin. Selon les informations de L’Equipe, Kylian Mbappé a passé une IRM qui a mis en évidence une lésion du ligament externe d’un genou. Une blessure installée depuis plusieurs semaines, mais désormais impossible à ignorer. L’attaquant français du Real Madrid se retrouve indisponible pour au moins trois semaines, avec un programme mêlant soins spécifiques et repos strict.
- (C)Getty Images
Une douleur longtemps ignorée, le Real contraint de s’adapter
Kylian Mbappé n’a pourtant pas ménagé ses efforts. Ces dernières semaines, il a continué à enchaîner les rencontres, persuadé que la gêne ne cachait rien de trop sérieux. Sur le terrain, le numéro 10 madrilène sentait toutefois que quelque chose clochait. Les accélérations manquaient de tranchant, les sensations se brouillaient. À force de tirer sur la corde, le corps a fini par imposer l’arrêt.
Cette indisponibilité inquiète forcément en interne. Depuis le début de saison, Mbappé a disputé presque tous les matchs du Real Madrid, devenant rapidement un élément central du dispositif offensif. Son absence oblige désormais Xabi Alonso, déjà sur la sellette, à recomposer son animation, dans une période chargée du calendrier. Le club madrilène perd un leader offensif, mais aussi un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une action.
- Getty
Un repos qui pourrait servir aux Bleus
Du côté de l’équipe de France, cette pause forcée pourrait presque être perçue comme une bonne nouvelle. Capitaine des Bleus, Mbappé traînait cette douleur depuis plusieurs semaines. Selon les informations de RMC Sport, l’international français avait même forcé sur ce genou afin d’aller chercher le record de buts pour un joueur du Real Madrid sur une année civile. Cette coupure lui offre enfin l’occasion de récupérer pleinement, avant de revenir sans contrainte physique.