Coup dur pour le Real Madrid : Mbappé blessé et forfait trois semaines !

Kylian Mbappé n’a pourtant pas ménagé ses efforts. Ces dernières semaines, il a continué à enchaîner les rencontres, persuadé que la gêne ne cachait rien de trop sérieux. Sur le terrain, le numéro 10 madrilène sentait toutefois que quelque chose clochait. Les accélérations manquaient de tranchant, les sensations se brouillaient. À force de tirer sur la corde, le corps a fini par imposer l’arrêt.

Cette indisponibilité inquiète forcément en interne. Depuis le début de saison, Mbappé a disputé presque tous les matchs du Real Madrid, devenant rapidement un élément central du dispositif offensif. Son absence oblige désormais Xabi Alonso, déjà sur la sellette, à recomposer son animation, dans une période chargée du calendrier. Le club madrilène perd un leader offensif, mais aussi un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une action.