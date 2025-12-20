Real Madrid - Séville (2-0) : Mbappé égale Ronaldo, le Bernabéu siffle

La trêve arrive à point nommé, car ce Real Madrid est au bord de l'implosion. Pour sa dernière sortie de l'année 2025 au Bernabéu, le club merengue a empoché les trois points face à Séville (2-0), mais la manière a une nouvelle fois suscité la colère de ses supporters. Sifflés, bousculés, les hommes de Xabi Alonso ont affiché une fébrilité défensive terrifiante, sauvés par les exploits répétés de Thibaut Courtois et l'efficacité de leurs stars. Une victoire en trompe-l'œil qui permet de rester à un point du Barça, mais qui ne masque pas la fracture grandissante avec le public.