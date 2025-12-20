La trêve arrive à point nommé, car ce Real Madrid est au bord de l'implosion. Pour sa dernière sortie de l'année 2025 au Bernabéu, le club merengue a empoché les trois points face à Séville (2-0), mais la manière a une nouvelle fois suscité la colère de ses supporters. Sifflés, bousculés, les hommes de Xabi Alonso ont affiché une fébrilité défensive terrifiante, sauvés par les exploits répétés de Thibaut Courtois et l'efficacité de leurs stars. Une victoire en trompe-l'œil qui permet de rester à un point du Barça, mais qui ne masque pas la fracture grandissante avec le public.
Real Madrid - Séville (2-0) : Mbappé égale Ronaldo, le Bernabéu siffle
Bellingham apaise les sifflets
L'entame de match fut un calvaire. Isaac Romero, seul face à Courtois dès la 7e minute, a manqué l'immanquable, déclenchant les premiers sifflets du stade. Le Real, apathique et désorganisé, a subi la loi d'un Séville pourtant diminué. Mais comme souvent, le talent individuel a fait la différence. Sur un coup franc de Rodrygo, Jude Bellingham surgissait pour placer une tête croisée imparable (38e). 1-0. Un but contre le cours du jeu, un soulagement immense, mais une prestation collective toujours aussi indigente
Courtois héroïque, Marcao expulsé
La seconde période n'a rien arrangé. Séville, pourtant réduit à dix après l'expulsion logique de Marcao (68e), a continué de faire trembler le Bernabéu. Alexis Sánchez et Isaac Romero ont buté sur un Courtois monumental, véritable héros de la soirée. Le gardien belge a multiplié les parades décisives pour éviter l'égalisation, masquant les errances d'une défense aux abois. Le Real, en supériorité numérique, a paradoxalement arrêté de jouer, subissant la loi des Andalous sous les yeux d'un Xabi Alonso impuissant.
Mbappé égale Cristiano dans la confusion
La fin de match a viré au "show" arbitral. Après deux penalties accordés à tort au Real puis annulés par la VAR, c'est finalement une faute indiscutable de Juanlu sur Rodrygo qui a scellé le sort de la rencontre. Kylian Mbappé ne tremblait pas pour transformer la sentence (86e), inscrivant son 59e but de l'année civile et égalant ainsi le record mythique de Cristiano Ronaldo. Une célébration "Siuuu" pour l'histoire, mais une victoire sans gloire.
Des vacances sous tension
Le Real Madrid part en vacances avec une victoire, un record pour sa star et une deuxième place au classement. Mais l'essentiel est ailleurs. Les sifflets copieux à l'encontre de Vinicius lors de sa sortie, la passivité collective et la dépendance totale aux exploits individuels sont autant de signaux d'alarme. Xabi Alonso mangera son turrón tranquille, mais la reprise s'annonce déjà volcanique.