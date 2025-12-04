La soirée semblait parfaite pour le Real Madrid à Bilbao. Large succès (0-3), jeu fluide, confiance retrouvée. Mais dans l’ombre de la victoire, un nouveau coup dur s’est invité dans l’infirmerie madrilène. Trent Alexander-Arnold, blessé mercredi soir, manquera plusieurs semaines de compétition.
OFFICIEL - Longue absence confirmée pour Alexander-Arnold, blessé
Le match référence stoppé net
Trent Alexander-Arnold sortait sans doute de sa prestation la plus accomplie sous le maillot madrilène. Mercredi soir face à l’Athletic, l’Anglais a rayonné, multiplié les projections, tenu son couloir avec autorité. Son influence surgit dans l’action du deuxième but, parfaitement construite par le collectif. Après la rencontre, Xabi Alonso n’a pas caché son admiration pour la séquence : « chacun a pris la bonne décision à chaque instant », avant de souligner « la manière dont nous avons trouvé Trent sur l'aile droite ». Un centre précis. Un geste juste. Et une action qui restera pourtant comme un point de bascule.
La blessure qui fige Bernabéu : deux mois d’absence
Quelques minutes plus tard, l’élan se brise. Une longue ouverture vers Kylian Mbappé. Puis une grimace. L’Anglais se stoppe net, porte la main à l’avant de la cuisse gauche, et s’écroule sur la pelouse. Le verdict tombe dès le lendemain. Le Real Madrid publie un communiqué médical sans détour :
« Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près ».
D’après la Cadena COPE et AS, l’absence pourrait atteindre deux mois. Une nouvelle tuile pour un joueur déjà ralenti de longs mois depuis son arrivée en provenance de Liverpool.
Une défense droite décimée
Cette blessure tombe au plus mauvais moment. Dès le 10 décembre, le Real reçoit Manchester City en Ligue des champions. Trent ne sera pas de la partie. Pas plus que Dani Carvajal, lui aussi absent. Xabi Alonso va devoir improviser sur le flanc droit, sans la moindre solution naturelle. Un casse-tête supplémentaire pour un entraîneur qui comptait enfin sur une défense stabilisée après des semaines de réglages délicats.
Camavinga encore dans l’attente
Dans ce contexte tendu, une note plus rassurante surgit du côté d’Eduardo Camavinga. Le milieu français traîne une entorse à la cheville, qui nécessite encore des examens ce samedi. Sa présence face au Celta Vigo dimanche reste possible. Le staff observe, attend, ajuste. Rien ne presse, mais chaque retour pèse lourd dans une période où les absences s’accumulent.
Un coup d’arrêt brutal dans une montée en puissance
Alexander-Arnold touchait enfin à une vraie régularité. Le tempo remontait. Les automatismes renaissaient. Cette rechute stoppe net sa progression. Le Real avance. Le calendrier file. Et l’Anglais, lui, retourne au silence de la rééducation. Une nouvelle bataille commence.