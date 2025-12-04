OFFICIEL - Longue absence confirmée pour Alexander-Arnold, blessé

Quelques minutes plus tard, l’élan se brise. Une longue ouverture vers Kylian Mbappé. Puis une grimace. L’Anglais se stoppe net, porte la main à l’avant de la cuisse gauche, et s’écroule sur la pelouse. Le verdict tombe dès le lendemain. Le Real Madrid publie un communiqué médical sans détour :

« Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près ».

D’après la Cadena COPE et AS, l’absence pourrait atteindre deux mois. Une nouvelle tuile pour un joueur déjà ralenti de longs mois depuis son arrivée en provenance de Liverpool.