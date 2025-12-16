Real Madrid, ça vire au calvaire pour Dani Ceballos

Resté au Real Madrid l’été dernier malgré un intérêt appuyé de l’Olympique de Marseille, Dani Ceballos pensait pouvoir s’imposer cette saison sous la direction de Xabi Alonso. Comme par le passé avec Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti, le milieu espagnol se heurte toutefois à une concurrence féroce. Arrivé en 2017 au Real Madrid, Dani Ceballos n’a connu qu’une parenthèse entre 2019 et 2021, lors de son prêt à Arsenal, sans jamais réellement s’installer comme titulaire indiscutable.

Malgré un palmarès impressionnant - trois Ligues des champions, deux Liga et un total de seize trophées - Dani Ceballos a souvent été cantonné à un rôle secondaire. Depuis son retour en 2021, son temps de jeu illustre cette difficulté persistante : 18 matches et 340 minutes en 2021/2022, 46 rencontres et 1 939 minutes en 2022/2023 avant une rechute en 2023/2024 avec 27 matches pour 711 minutes seulement.