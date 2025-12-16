Il y a quelques mois encore, Dani Ceballos croyait tenir enfin sa chance au Real Madrid. Resté dans la capitale espagnole malgré les sirènes estivales, le milieu de terrain espérait s’inscrire durablement dans la rotation sous les ordres de Xabi Alonso. Les premières semaines semblaient lui donner raison. Mais au fil des matches et du retour des cadres, la situation de Dani Ceballos s’est progressivement dégradée. Aujourd’hui relégué loin dans la hiérarchie, l’international espagnol traverse une période délicate qui relance les interrogations sur son avenir.
Real Madrid, ça vire au calvaire pour Dani Ceballos
Dani Ceballos loyal envers le Real Madrid malgré l’OM
Resté au Real Madrid l’été dernier malgré un intérêt appuyé de l’Olympique de Marseille, Dani Ceballos pensait pouvoir s’imposer cette saison sous la direction de Xabi Alonso. Comme par le passé avec Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti, le milieu espagnol se heurte toutefois à une concurrence féroce. Arrivé en 2017 au Real Madrid, Dani Ceballos n’a connu qu’une parenthèse entre 2019 et 2021, lors de son prêt à Arsenal, sans jamais réellement s’installer comme titulaire indiscutable.
Malgré un palmarès impressionnant - trois Ligues des champions, deux Liga et un total de seize trophées - Dani Ceballos a souvent été cantonné à un rôle secondaire. Depuis son retour en 2021, son temps de jeu illustre cette difficulté persistante : 18 matches et 340 minutes en 2021/2022, 46 rencontres et 1 939 minutes en 2022/2023 avant une rechute en 2023/2024 avec 27 matches pour 711 minutes seulement.
Une saison 2024/2025 trompeuse pour Dani Ceballos
La saison dernière, Dani Ceballos avait pourtant profité de l’irrégularité collective du Real Madrid pour disputer 41 matches et cumuler 1 998 minutes de jeu, précise Foot Mercato. Un volume supérieur, mais toujours insuffisant pour répondre à ses ambitions de titulaire. Logiquement, son nom est revenu avec insistance lors du mercato estival, et l’Olympique de Marseille avait tenté sa chance. Un accord entre clubs avait même été trouvé, avant que Dani Ceballos ne change d’avis et décide finalement de rester, son contrat courant jusqu’en juin 2027.
Un choix qui semblait pertinent en début de saison. En l’absence de Jude Bellingham et d’Eduardo Camavinga, Xabi Alonso avait su exploiter les qualités de Dani Ceballos dans l’entrejeu. Sa créativité, sa capacité à orienter le jeu, à presser et à se montrer disponible défensivement lui avaient permis de disputer sept des dix premiers matches, dont quatre comme titulaire, laissant espérer un rôle utile et régulier.
Dani Ceballos retombe dans ses travers au Real Madrid
Mais depuis deux mois, la dynamique s’est inversée pour Dani Ceballos. Le retour des blessés a rebattu les cartes, et le milieu espagnol est progressivement redescendu dans la hiérarchie. Désormais devancé par Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde et Eduardo Camavinga, Dani Ceballos a retrouvé son statut de joueur de complément, avec un temps de jeu en chute libre.
Cette situation s’est accentuée lors de la mauvaise série du Real Madrid en novembre. Dani Ceballos n’a pas disputé les quatre derniers matches de Liga, restant sur le banc. Après la défaite 2-0 face au Celta de Vigo le 7 décembre, Xabi Alonso expliquait son choix : « Quant à Dani, aujourd’hui en première mi-temps, avec le remplacement de Militao, nous avons opté pour des joueurs plus offensifs. Rodrigo et Gonzalo sont entrés en jeu. Dani fait bien sûr partie du plan. Ce sont des choix tactiques pour le moment. »
Un avenir de plus en plus flou à Madrid pour Ceballos
Malgré la blessure d’Eduardo Camavinga et celle de Trent Alexander-Arnold, qui a contraint Federico Valverde à glisser sur le flanc droit, Dani Ceballos n’a pas su profiter pleinement de la situation. S’il était bien présent lors du dernier match de Ligue des champions contre Manchester City, perdu 2-1, sa titularisation répondait avant tout à un contexte tactique, lié à la blessure de Kylian Mbappé et au repositionnement de Jude Bellingham plus haut, d’après FM.
À l’approche de la mi-saison, Dani Ceballos n’a cumulé que 560 minutes en 13 matches. Un bilan insuffisant qui le replace une nouvelle fois parmi les joueurs potentiellement transférables lors des prochaines fenêtres. Malgré une lueur d’espoir en début d’exercice, le calvaire semble se prolonger pour Dani Ceballos au Real Madrid.