Le nom de Dani Ceballos n’est jamais réellement sorti des discussions internes à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen avait déjà tenté sa chance l’été dernier, sans succès face à un Real Madrid encore persuadé de pouvoir tirer profit du milieu espagnol. Mais la situation a complètement basculé ces dernières semaines. Les performances du joueur ont agacé Xabi Alonso au point de pousser le club madrilène à revoir sa position. De quoi redonner des couleurs à une piste que l’OM croyait définitivement compromise. Le mois de janvier pourrait donc réserver une issue inattendue à une histoire restée en suspens.
Dani Ceballos à l’OM, c’est désormais fait !
- AFP
L’été dernier, l’OM pensait déjà tenir sa recrue
La direction olympienne avait frappé fort lors du précédent mercato. Entre Benjamin Pavard, Igor Paixão, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri, Marseille s’était offert des renforts d’expérience capables d’élever le niveau de l’équipe. Dans ce tableau, Dani Ceballos aurait pu être l’une des dernières pièces.
Séduit par le projet marseillais, le milieu espagnol avait laissé filtrer son intérêt. Mais le Real Madrid, persuadé de pouvoir compter sur lui dans la rotation, avait rapidement fermé la porte. L’affaire semblait donc close. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu dans les mois qui ont suivi.
- Getty Images Sport
Ceballos, un pari qui tourne au fiasco à Madrid
Dani Ceballos traverse une période noire au Real. Ses apparitions se sont multipliées… mais pas ses bonnes prestations. La rencontre contre Elche, conclue sur un 2-2 amer pour les Madrilènes, a laissé une trace profonde : son attitude et son apport ont fortement irrité Xabi Alonso.
Selon le média El Nacional, l’entraîneur madrilène aurait exigé que le joueur quitte le club dès le prochain mercato hivernal. Une réaction nette, presque brutale, qui montre à quel point la confiance s’est effondrée entre les deux hommes.
Au-delà du jeu, c’est le comportement du milieu espagnol qui crispe. Il donnerait l’impression de ne pas s’engager totalement et de refuser de se fondre dans le style de jeu imposé par Xabi Alonso. Le club madrilène n’a donc plus l’intention de s’accrocher à lui.
- Getty Images Sport
Une ouverture claire pour l’OM en janvier
Le Real Madrid s’est résigné : Dani Ceballos pourra partir. Même les exigences financières du club seront revues à la baisse pour faciliter son départ.
Pour l’Olympique de Marseille, c’est une opportunité que personne ne voyait venir il y a encore cinq mois. Tout dépendra désormais du duo Benatia-Longoria, chargé de déterminer si ce renfort vaut la peine d’être relancé. Car l’OM compte déjà sur Angel Gomes ou Bilal Nadir dans ce secteur du terrain, ce qui pousse le club à réfléchir avant d’enclencher une opération coûteuse, même en solde.
Une chose est sûre : la porte est grande ouverte, et le joueur, lui, ne demande qu’un nouveau départ.