Dani Ceballos à l’OM, c’est désormais fait !

Dani Ceballos traverse une période noire au Real. Ses apparitions se sont multipliées… mais pas ses bonnes prestations. La rencontre contre Elche, conclue sur un 2-2 amer pour les Madrilènes, a laissé une trace profonde : son attitude et son apport ont fortement irrité Xabi Alonso.

Selon le média El Nacional, l’entraîneur madrilène aurait exigé que le joueur quitte le club dès le prochain mercato hivernal. Une réaction nette, presque brutale, qui montre à quel point la confiance s’est effondrée entre les deux hommes.

Au-delà du jeu, c’est le comportement du milieu espagnol qui crispe. Il donnerait l’impression de ne pas s’engager totalement et de refuser de se fondre dans le style de jeu imposé par Xabi Alonso. Le club madrilène n’a donc plus l’intention de s’accrocher à lui.