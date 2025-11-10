Real Madrid, Dani Ceballos snobe encore l'OM et choisit une destination surprenante

Cet été, l’Olympique de Marseille était persuadé de tenir le bon bout avec Dani Ceballos. Le milieu de terrain du Real Madrid, alors en quête de temps de jeu, faisait l’objet d’un accord de principe entre les deux clubs autour d’un prêt avec option d’achat. Mais les négociations ont traîné. Le joueur, hésitant, a fini par agacer la direction olympienne, contrainte de se tourner vers d’autres pistes.

Pablo Longoria, président de l’OM, avait d’ailleurs reconnu ce raté au micro d’El Chiringuito : « Ce sont des situations de mercato, les choses peuvent rapidement changer. Oui, on était vraiment intéressé, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler en tant que club. » Un aveu lucide qui illustrait la complexité du dossier Ceballos, entre ambitions sportives et attentes personnelles du joueur madrilène.