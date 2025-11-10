L’Olympique de Marseille pensait enfin pouvoir convaincre Dani Ceballos de rallier la Ligue 1, mais le milieu espagnol semble une nouvelle fois s’éloigner du Vieux-Port. Après avoir déjà fait faux bond au club phocéen l’été dernier, le joueur du Real Madrid s’apprêterait à prendre une direction totalement inattendue. Une décision qui, une fois encore, laisse un goût amer aux dirigeants marseillais, déterminés à renforcer leur entrejeu.
Real Madrid, Dani Ceballos snobe encore l'OM et choisit une destination surprenante
Le transfert avorté de Dani Ceballos à l’OM
Cet été, l’Olympique de Marseille était persuadé de tenir le bon bout avec Dani Ceballos. Le milieu de terrain du Real Madrid, alors en quête de temps de jeu, faisait l’objet d’un accord de principe entre les deux clubs autour d’un prêt avec option d’achat. Mais les négociations ont traîné. Le joueur, hésitant, a fini par agacer la direction olympienne, contrainte de se tourner vers d’autres pistes.
Pablo Longoria, président de l’OM, avait d’ailleurs reconnu ce raté au micro d’El Chiringuito : « Ce sont des situations de mercato, les choses peuvent rapidement changer. Oui, on était vraiment intéressé, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler en tant que club. » Un aveu lucide qui illustrait la complexité du dossier Ceballos, entre ambitions sportives et attentes personnelles du joueur madrilène.
- (C)Getty Images
L’OM revient à la charge pour Dani Ceballos après l’échec de l’été
Malgré cet épisode, l’Olympique de Marseille n’a pas renoncé. Les dirigeants phocéens ont relancé la piste Dani Ceballos cet automne, espérant profiter de sa situation incertaine au Real Madrid. Sous les ordres de Xabi Alonso, l’international espagnol n’a débuté que quatre matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Son rôle de remplaçant de luxe, longtemps accepté, commence à peser sur sa motivation.
Ceballos, sous contrat jusqu’en 2027, a compris qu’il ne figurerait plus dans les plans à long terme du Real Madrid. Malgré la confiance du staff madrilène sur le plan humain, son temps de jeu s’est réduit au fil des semaines, laissant peu d’espoir à une véritable relance sous le maillot blanc.
- Getty Images Sport
Dani Ceballos en route vers l’Arabie Saoudite
Selon les informations de Fichajes, reprises par Foot01, la Maison Blanche aurait reçu et accepté une proposition venue d’Arabie saoudite. Le Neom SC serait prêt à investir 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus pour s’attacher les services de Dani Ceballos dès l’été prochain. Une offre jugée satisfaisante par la direction du Real Madrid, désireuse de libérer un joueur peu utilisé et d’alléger sa masse salariale.
Pour Ceballos, cette offre représente une opportunité inattendue : celle de retrouver un statut de titulaire et un projet où il serait considéré comme un élément clé. À 29 ans, le milieu espagnol estime que ce défi exotique pourrait redonner un nouvel élan à sa carrière.
- AFP
L’OM, encore une fois, laissé sur le carreau
Du côté de Marseille, la nouvelle passe mal. Les dirigeants espéraient un revirement favorable, voire une ouverture en janvier, pour enfin boucler la venue de Dani Ceballos. Mais comme l’été dernier, le joueur du Real Madrid a préféré une autre destination. Une décision qui met fin, du moins pour l’instant, à un espoir nourri depuis quelques mois sur la Canebière.
Ce nouvel échec s’ajoute à une série de dossiers avortés qui compliquent la tâche du président Longoria, toujours à la recherche d’un renfort technique et expérimenté au milieu. À défaut de Ceballos, l’OM devra se tourner vers d’autres profils lors du prochain mercato pour renforcer une zone jugée cruciale par Roberto De Zerbi.