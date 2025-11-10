Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Madrid CF-RCD Mallorca-La Liga EA SportsAFP
Bour Han Amoussa

Real Madrid, Dani Ceballos snobe encore l'OM et choisit une destination surprenante

Alors que l’OM avait décidé de relancer son dossier, Dani Ceballos se dirige plutôt vers une destination inattendue.

L’Olympique de Marseille pensait enfin pouvoir convaincre Dani Ceballos de rallier la Ligue 1, mais le milieu espagnol semble une nouvelle fois s’éloigner du Vieux-Port. Après avoir déjà fait faux bond au club phocéen l’été dernier, le joueur du Real Madrid s’apprêterait à prendre une direction totalement inattendue. Une décision qui, une fois encore, laisse un goût amer aux dirigeants marseillais, déterminés à renforcer leur entrejeu. 