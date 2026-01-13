Real Madrid, Alvaro Arbeloa envoie déjà un message au vestiaire

Nommé entraîneur du Real Madrid seulement six mois après l’arrivée de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa hérite d’un contexte délicat, entre résultats irréguliers et tensions internes. Présenté officiellement ce mardi, Alvaro Arbeloa a d’abord tenu à rappeler son attachement viscéral au club. « Je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le souhaitera. C’est ma maison, c’est ce que je ressens », a affirmé Alvaro Arbeloa, affichant d’emblée sa volonté de s’inscrire dans la durée malgré l’instabilité ambiante.

Conscient des difficultés récentes, Alvaro Arbeloa n’a pas éludé la question du vestiaire, fragilisé sous le mandat de Xabi Alonso. Sans dramatiser, il a livré un premier diagnostic empreint de confiance. « Ça ne m’inquiète pas vraiment. On a une équipe avec d’excellents joueurs et ce sont tous de très bons gars ; personne n’est plus motivé par la victoire que les joueurs eux-mêmes. Ils sont exigeants envers eux-mêmes », a expliqué Alvaro Arbeloa, avant de recentrer son propos sur l’essentiel : le bien-être et l’épanouissement du groupe.