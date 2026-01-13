À Madrid, le calme n’aura été qu’illusoire. À peine le choc provoqué par l’éviction soudaine de Xabi Alonso digéré, le Real Madrid s’est déjà projeté vers l’avenir. En intronisant Alvaro Arbeloa à la tête de l’équipe première, la direction madrilène a fait un choix fort, symbolique et stratégique. Ancien de la maison, respecté du vestiaire et conscient des exigences du club, Alvaro Arbeloa a immédiatement pris la parole pour poser un cadre. Un discours clair, destiné à marquer les esprits et à remettre le Real Madrid sur le chemin de la victoire.
Real Madrid, Alvaro Arbeloa envoie déjà un message au vestiaire
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa sait déjà comment gérer le vestiaire du Real Madrid
Nommé entraîneur du Real Madrid seulement six mois après l’arrivée de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa hérite d’un contexte délicat, entre résultats irréguliers et tensions internes. Présenté officiellement ce mardi, Alvaro Arbeloa a d’abord tenu à rappeler son attachement viscéral au club. « Je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le souhaitera. C’est ma maison, c’est ce que je ressens », a affirmé Alvaro Arbeloa, affichant d’emblée sa volonté de s’inscrire dans la durée malgré l’instabilité ambiante.
Conscient des difficultés récentes, Alvaro Arbeloa n’a pas éludé la question du vestiaire, fragilisé sous le mandat de Xabi Alonso. Sans dramatiser, il a livré un premier diagnostic empreint de confiance. « Ça ne m’inquiète pas vraiment. On a une équipe avec d’excellents joueurs et ce sont tous de très bons gars ; personne n’est plus motivé par la victoire que les joueurs eux-mêmes. Ils sont exigeants envers eux-mêmes », a expliqué Alvaro Arbeloa, avant de recentrer son propos sur l’essentiel : le bien-être et l’épanouissement du groupe.
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa veut repartir sur des bases saines
Pour Alvaro Arbeloa, la clé du redressement passe par une remise à zéro collective. Dès ses premiers échanges avec ses joueurs, le nouvel entraîneur a insisté sur l’idée d’un nouveau départ. « On repart de zéro, c’est un nouveau départ pour tout le monde. C’est ça, un nouveau départ pour tous, à commencer par le match contre Albacete », a martelé Alvaro Arbeloa, désireux de tourner rapidement la page des semaines agitées.
Lors de sa première séance d’entraînement dirigée ce mardi matin, Alvaro Arbeloa dit avoir ressenti une réponse positive de son effectif. « Tous les joueurs sont très motivés, ils m’ont montré leur enthousiasme (…) J’ai vu un groupe de joueurs très motivés. Malgré les efforts de cette semaine, j’ai constaté une grande volonté », a-t-il souligné. Un message clair : Alvaro Arbeloa attend un engagement total pour repartir sur des bases solides et compétitives.
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa et la culture de la victoire au Real Madrid
S’il n’a pas souhaité entrer dans les détails tactiques, Alvaro Arbeloa a tenu à préciser sa philosophie personnelle. « Je veux être comme Arbeloa. Je n’ai pas peur de l’échec, mais si j’essayais d’être comme Mourinho, j’échouerais lamentablement », a confié Alvaro Arbeloa, revendiquant une identité propre, façonnée par son histoire au Real Madrid.
En revanche, une valeur demeure non négociable pour Alvaro Arbeloa : la victoire. « Ce club, c’est la victoire, la victoire et encore la victoire. C’est dans notre ADN. C’est ce qui nous a permis de remplir nos vitrines à trophées », a rappelé Alvaro Arbeloa, avant d’évoquer l’héritage transmis par les anciens. « Quand j’étais joueur, j’ai reçu ces valeurs du vestiaire (…) Ici, seule la victoire compte ». Le message est limpide : avec Alvaro Arbeloa, le vestiaire du Real Madrid est sommé de renouer avec son identité historique.