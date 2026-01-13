Pourquoi Xabi Alonso n'aurait jamais réussi au Real Madrid

L'Espagnol avait quitté le Bayer Leverkusen pour rejoindre son ancien club l'été dernier, mais son aventure chez les géants madrilènes s'est brutalement interrompue lundi. Une légende de la Liga a donné son avis sur le bref passage du technicien de 44 ans au Santiago Bernabéu.

Moins de 24 heures après la défaite du Real Madrid face à son rival catalan en finale de la Supercoupe d'Espagne, Alonso n'est plus à la tête des Merengues. L'ancien entraîneur de Leverkusen n'est resté en poste qu'un peu plus de sept mois, malgré l'intérêt que le Real Madrid portait à ses services depuis longtemps. Le Real Madrid a annoncé qu'il s'agissait d'une « décision mutuelle » et qu'Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de l'équipe réserve, assurerait l'intérim.

Le communiqué annonçant la fin du contrat de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur de l'équipe première est le suivant : « Le Real Madrid CF annonce que, d'un commun accord avec Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat. Xabi Alonso restera à jamais dans le cœur et l'admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière.

Le Real Madrid CF annonce la nomination d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur de l'équipe première. » Alvaro Arbeloa est l'entraîneur du Castilla depuis juin 2025 et a passé toute sa carrière d'entraîneur au sein du centre de formation du Real Madrid, depuis 2020. Il a entraîné l'Infantil A lors de la saison 2020-2021, remportant le championnat, le Cadete A en 2021-2022 et le Juvenil A de 2022 à 2025. À la tête du Juvenil A, il a réalisé le triplé en 2022-2023 (Championnat, Coupe du Roi et Ligue des Champions) et remporté la Liga lors de la saison 2024-2025.

L'ancien joueur de Valence, Gaizka Mendieta, a suggéré que le style de jeu d'Alonso et son pressing haut n'auraient jamais pu fonctionner à Madrid car personne n'avait jamais utilisé une telle approche auparavant au club. Si ces tactiques ont fonctionné à Leverkusen, où il a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, elles n'ont pas porté leurs fruits chez les Merengues.

Il a déclaré à CasinoStugan : « Bien sûr, nous savons comment Xabi jouait au Bayer Leverkusen et ce qu’il souhaitait faire à Madrid. Personnellement, je ne pense pas que nous ayons vu le style de jeu prôné par Xabi Alonso. Nous ne l’avons jamais vu au Real Madrid, quel que soit l’entraîneur. Ce que je veux dire, c’est que, d’après ce que nous avons vu à Leverkusen, il veut une équipe compacte qui presse haut et défend ensemble. Je n’ai jamais vu ça au Real Madrid, jamais. L’équipe finit toujours par craquer à un moment ou un autre des matchs. »