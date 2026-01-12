Real Madrid, le film incroyable du limogeage de Xabi Alonso

Au lendemain de la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2), le Real Madrid a officialisé ce que peu avaient anticipé : la fin de l’aventure de Xabi Alonso sur le banc madrilène, seulement six mois après son arrivée. Le club a communiqué sobrement : « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période. » Une annonce qui a résonné comme un coup de tonnerre dans la capitale espagnole.

Arrivé l’été précédent avec l’étiquette d’héritier naturel après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso devait incarner un renouveau tactique et générationnel. Les débuts avaient pourtant été jugés encourageants, avant que les résultats et le contenu ne se dégradent progressivement. Selon plusieurs médias espagnols, la direction madrilène estimait que le projet ne prenait pas la tournure espérée, malgré quelques succès de prestige. Le remplacement immédiat par Álvaro Arbeloa a renforcé l’impression d’une décision mûrie dans l’urgence.