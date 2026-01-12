La chute a été aussi brutale qu’inattendue pour Xabi Alonso. En l’espace de quelques heures, un projet présenté comme le symbole d’une nouvelle ère s’est effondré, laissant derrière lui incompréhension, silences et zones d’ombre. À Madrid, la défaite a servi de détonateur, mais le malaise couvait depuis bien plus longtemps. Entre tensions internes, désaccords profonds et décisions prises dans l’urgence, le scénario s’est accéléré à une vitesse folle. Dans les coulisses du Real Madrid, les dernières heures ont dessiné un film à rebondissements, au centre duquel Xabi Alonso pensait encore avoir le temps de convaincre.
Real Madrid, le film incroyable du limogeage de Xabi Alonso
Le Real Madrid annonce le départ de Xabi Alonso à la surprise générale
Au lendemain de la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2), le Real Madrid a officialisé ce que peu avaient anticipé : la fin de l’aventure de Xabi Alonso sur le banc madrilène, seulement six mois après son arrivée. Le club a communiqué sobrement : « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période. » Une annonce qui a résonné comme un coup de tonnerre dans la capitale espagnole.
Arrivé l’été précédent avec l’étiquette d’héritier naturel après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso devait incarner un renouveau tactique et générationnel. Les débuts avaient pourtant été jugés encourageants, avant que les résultats et le contenu ne se dégradent progressivement. Selon plusieurs médias espagnols, la direction madrilène estimait que le projet ne prenait pas la tournure espérée, malgré quelques succès de prestige. Le remplacement immédiat par Álvaro Arbeloa a renforcé l’impression d’une décision mûrie dans l’urgence.
Le vestiaire madrilène surpris par le limogeage de Xabi Alonso
D’après The Athletic, les relations entre Xabi Alonso et plusieurs cadres du vestiaire s’étaient sensiblement détériorées ces dernières semaines. Au-delà du cas Vinícius Jr, cité parmi les joueurs en désaccord avec certaines orientations, plusieurs membres de l’effectif auraient mal vécu la gestion humaine et sportive du technicien. Xabi Alonso souhaitait imposer rapidement ses idées, son modèle et ses choix forts, là où le vestiaire madrilène était habitué à un fonctionnement différent.
Pourtant, ce divorce express n’avait pas été anticipé par les joueurs. El Chiringuito a révélé que le vestiaire avait été pris de court par l’annonce. Marca va plus loin, indiquant que les joueurs auraient appris le limogeage de Xabi Alonso en découvrant le communiqué officiel sur les réseaux sociaux du club. Une version confirmée par le journaliste Marcos Benito : « C’est à 16h30 que Xabi Alonso et son agent ont reçu l’appel du club. Le Real Madrid a attendu pratiquement deux heures pour publier le communiqué. L’agent d’Alonso n’était pas à Madrid, Alonso était chez lui. Ils ne s’attendaient pas à ce que ce licenciement tombe maintenant. Quand ils mettent “d’un commun accord”, c’est une formule (de politesse). Lui ne voulait pas partir de Madrid, il n’y pensait pas. Ils ont dû se séparer de manière unilatérale et pas d’un commun accord. »
Une rupture inévitable entre Xabi Alonso et le Real Madrid
Le quotidien AS apporte, de son côté, un éclairage supplémentaire sur le déroulement des événements. Selon les informations du média ibérique, tout se serait joué en quelques heures seulement. Après avoir atterri à Madrid aux alentours de 8 heures du matin, Xabi Alonso s’est rendu au centre d’entraînement de Valdebebas pour une réunion avec la direction. Le technicien espagnol aurait fait part de son épuisement face à une situation devenue difficilement tenable et de son incapacité à déployer pleinement son projet de jeu.
De son côté, la direction du Real Madrid aurait exprimé des doutes persistants, notamment concernant la préparation physique et la gestion des blessures, jugées problématiques depuis le début de la saison. Ces éléments auraient pesé lourd dans la balance. La conclusion de cette réunion a été sans appel : le club a estimé qu’une séparation immédiate était préférable pour les deux parties. Six mois après une arrivée censée ouvrir un nouveau cycle, l’aventure de Xabi Alonso s’est donc achevée aussi vite qu’elle avait commencé.