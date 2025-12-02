Au Paris Saint-Germain, la situation de Lucas Hernandez attire désormais toutes les attentions, tant les derniers évènements ont ravivé les doutes entourant son avenir. Entre un geste contesté face à Tottenham, une confiance fragilisée et des critiques publiques inattendues, le défenseur se retrouve au cœur d’un débat brûlant. Alors que Luis Enrique tente de garder le cap, l’hypothèse d’un départ de Lucas Hernandez grimpe en intensité, alimentée par des prises de position qui en disent long sur la pression actuelle.
PSG, un cadre de Luis Enrique poussé vers la sortie
Lucas Hernandez agace le PSG
Depuis plusieurs semaines, Lucas Hernandez peine à convaincre au PSG, et son exclusion face à Tottenham (5-3) n’a fait que renforcer cette impression. Pour la deuxième fois en six mois, Lucas Hernandez a écopé d’un rouge pour « un geste impardonnable et incontestable », un coup violent porté lors d’un duel qui a laissé Luis Enrique sans voix. L’entraîneur n’a d’ailleurs trouvé aucune circonstance atténuante à son joueur, rappelant implicitement que ce type de comportement devient une fâcheuse habitude.
De retour contre Monaco (1-0), Lucas Hernandez n’a pas non plus fait l’unanimité dans le jeu, malgré sa polyvalence qui reste un atout important aux yeux de Luis Enrique. Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté gauche, Lucas Hernandez a souvent permis de pallier les absences, notamment celle de Nuno Mendes. Mais ces qualités n’effacent pas les interrogations, nourries notamment par son statut salarial : Lucas Hernandez figure dans le podium des plus grosses rémunérations du club, au même niveau qu’Achraf Hakimi.
La presse envoie Lucas Hernandez en Arabie Saoudite
Cet écart entre son salaire et son rendement n’a pas échappé aux observateurs. Le journaliste Bruno Salomon, spécialiste du PSG, n’a pas hésité à pointer du doigt la situation de Lucas Hernandez en suggérant qu’un départ pourrait être bénéfique pour toutes les parties. Selon lui, Lucas Hernandez devrait même envisager de rejoindre son frère en Arabie saoudite. En pleine analyse des joueurs susceptibles de quitter Paris cet hiver, comme Matvey Safonov ou Lucas Beraldo, le journaliste a en effet déclaré : « Vous en avez oublié un que l’on peut peut-être changer. C’est Lucas Hernandez, qui est en fin de contrat en juin 2028. Je vous le mets dans le lot. Il veut pas rejoindre son frère en Arabie saoudite ? Je pense à sa famille, la cellule familiale, c'est toujours important. Que les deux fois soit ensemble, ça ferait plaisir ».
Cette déclaration, teintée d’humour, mais révélatrice, remet Lucas Hernandez au centre des discussions sur les mouvements à venir. Le timing n’est pas anodin : entre pression sportive et impératifs économiques, chaque dossier compte.
Le PSG face à une décision délicate pour Lucas Hernandez
Dans le vestiaire parisien, Luis Enrique doit désormais composer avec un Lucas Hernandez dont la situation fragilisée perturbe l’équilibre défensif. L’Espagnol apprécie depuis longtemps la polyvalence de Lucas Hernandez, mais les expulsions à répétition et l’impact irrégulier du joueur sur le terrain compliquent sa gestion. Le coach, déjà confronté à un calendrier exigeant, sait que chaque erreur coûte cher dans un club où la pression est permanente.
Lucas Hernandez, conscient de la frustration de son entraîneur, ne souhaite pourtant pas abandonner son rôle au PSG. Habitué à revenir de graves blessures, il entend poursuivre sa saison dans la capitale et démontrer qu’il reste un cadre sur lequel compter. Mais dans un contexte où la concurrence s’intensifie, sa marge de manœuvre se réduit.