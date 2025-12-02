PSG, un cadre de Luis Enrique poussé vers la sortie

Depuis plusieurs semaines, Lucas Hernandez peine à convaincre au PSG, et son exclusion face à Tottenham (5-3) n’a fait que renforcer cette impression. Pour la deuxième fois en six mois, Lucas Hernandez a écopé d’un rouge pour « un geste impardonnable et incontestable », un coup violent porté lors d’un duel qui a laissé Luis Enrique sans voix. L’entraîneur n’a d’ailleurs trouvé aucune circonstance atténuante à son joueur, rappelant implicitement que ce type de comportement devient une fâcheuse habitude.

De retour contre Monaco (1-0), Lucas Hernandez n’a pas non plus fait l’unanimité dans le jeu, malgré sa polyvalence qui reste un atout important aux yeux de Luis Enrique. Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté gauche, Lucas Hernandez a souvent permis de pallier les absences, notamment celle de Nuno Mendes. Mais ces qualités n’effacent pas les interrogations, nourries notamment par son statut salarial : Lucas Hernandez figure dans le podium des plus grosses rémunérations du club, au même niveau qu’Achraf Hakimi.