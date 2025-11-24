Le Parc des Princes s’apprête à accueillir un rendez-vous européen aux allures de tournant, où chaque détail compte, y compris celui qui dirigera les débats. Pour un match décisif de la cinquième journée, l’UEFA a fait un choix qui ne laisse pas indifférent dans la capitale. Les supporters se souviennent encore de moments gravés dans la mémoire collective, tous liés à un visage bien connu sur la scène continentale. Un passé favorable, un contexte brûlant et une lutte pour rester dans la course : la soirée s’annonce chargée de symboles.
PSG - Tottenham, un porte-bonheur des Parisiens au sifflet
Felix Zwayer va arbitrer PSG - Tottenham
Pour cette opposition entre les Parisiens et les Londoniens, l’instance européenne a désigné Felix Zwayer, accompagné de Robert Kempter et Christian Dietz. Le quatrième officiel sera Daniel Schlager, tandis que Sören Storks et Christian Dingert superviseront l’assistance vidéo, précise RMC Sport. L’officiel allemand n’arrive pas en terrain neutre : depuis 2009, Felix Zwayer a déjà officié trois rencontres marquantes du club français en Ligue des champions, avec deux succès et un nul. Cette nouvelle désignation intervient alors que l’équipe de Luis Enrique cherche à rebondir après le revers concédé face au Bayern Munich (1-2).
Le duel contre Tottenham s’annonce d’autant plus crucial que les Franciliens (9 pts) occupent actuellement la cinquième place de la Ligue, avec trois victoires pour une défaite. En face, l’équipe de Thomas Frank (8 pts) se présente invaincue (deux succès, deux nuls) et déterminée à poursuivre sa série. La nomination de l’arbitre allemand apporte donc une dimension supplémentaire à l’enjeu, notamment au regard des précédents européens qui ont marqué la mémoire du club.
Felix Zwayer, un arbitre qui fait gagner le PSG
La dernière rencontre dirigée par Felix Zwayer restera longtemps dans les annales : la demi-finale retour de mai 2025 contre Arsenal, conclue par un succès 2-1 grâce à une frappe de Fabian Ruiz et un but d’Achraf Hakimi. Un soir devenu symbolique, tant par sa dramaturgie que par sa portée historique. Avant ce rendez-vous, l’arbitre allemand avait également dirigé la large victoire face au Maccabi Haïfa en 2022 (7-2) ainsi que le nul spectaculaire obtenu contre Naples en 2018 (2-2), autant de matchs que les supporters n’ont pas oubliés.
Cette saison encore, Felix Zwayer a fait parler son expérience en supervisant deux rencontres de Ligue des champions : Manchester City - Naples (2-0) et Chelsea - Ajax (5-1). Avec déjà 39 matchs de C1 et 27 de Ligue Europa à son actif, son vécu demeure un élément non négligeable. Sa présence lors de quatre confrontations à l’Euro 2024, dont la demi-finale entre l’Angleterre et les Pays-Bas, confirme son statut d’arbitre majeur sur la scène internationale.