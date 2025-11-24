PSG - Tottenham, un porte-bonheur des Parisiens au sifflet

Pour cette opposition entre les Parisiens et les Londoniens, l’instance européenne a désigné Felix Zwayer, accompagné de Robert Kempter et Christian Dietz. Le quatrième officiel sera Daniel Schlager, tandis que Sören Storks et Christian Dingert superviseront l’assistance vidéo, précise RMC Sport. L’officiel allemand n’arrive pas en terrain neutre : depuis 2009, Felix Zwayer a déjà officié trois rencontres marquantes du club français en Ligue des champions, avec deux succès et un nul. Cette nouvelle désignation intervient alors que l’équipe de Luis Enrique cherche à rebondir après le revers concédé face au Bayern Munich (1-2).

Le duel contre Tottenham s’annonce d’autant plus crucial que les Franciliens (9 pts) occupent actuellement la cinquième place de la Ligue, avec trois victoires pour une défaite. En face, l’équipe de Thomas Frank (8 pts) se présente invaincue (deux succès, deux nuls) et déterminée à poursuivre sa série. La nomination de l’arbitre allemand apporte donc une dimension supplémentaire à l’enjeu, notamment au regard des précédents européens qui ont marqué la mémoire du club.