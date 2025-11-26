Pronostic PSG vs Tottenham 26/11/2025 : la défense des Spurs face à un vrai test

Les Spurs sont actuellement invaincus dans la phase de groupe, mais nous nous attendons à ce que les champions en titre de la Ligue des champions leur posent un défi d'une toute autre envergure.

Pronostic PSG vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Tottenham

PSG gagne la 1ère mi-temps à une cote de 1,66 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,25 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,70 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : PSG – Ramos, Kvaratskhelia, Neves ; Tottenham – Kudus

Tottenham se rendra au Parc des Princes pour son cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mercredi soir. Le PSG est le champion en titre de la Ligue des champions et a remporté trois de ses quatre premiers matchs de cette campagne. De plus, ils sont les co-meilleurs buteurs de la Ligue des champions, à égalité avec les leaders actuels de la phase de groupe, le Bayern Munich.

Sur le plan national, le PSG doit également continuer à performer à un niveau élevé. Marseille et Lens suivent de près l'équipe de Luis Enrique. Cela aide à garder les joueurs concentrés et affûtés, car ils n'ont perdu qu'un de leurs 13 matchs de Ligue 1. Enrique reste privé du duo blessé, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, pour ce match. Cependant, Bradley Barcola devrait faire son retour mercredi.

Tottenham voyagera tout en se remettant de leur lourde défaite face à Arsenal dimanche. Les Spurs ont douloureusement perdu 4-1 au Emirates Stadium, les laissant à la neuvième place, à seulement deux points de Crystal Palace, cinquième. Bien que les Spurs aient concédé 14 buts en 12 matchs de Premier League, leur bilan défensif en Ligue des champions a été bien meilleur. Ils n'ont concédé que deux buts en quatre matchs de Ligue des champions, mais le PSG et leur ligne d'attaque talentueuse poseront un défi bien différent.

Les effectifs probables pour PSG vs Tottenham

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Mendes, Pacho, Marquinhos, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Udogie, van de Ven, Romero, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison, Kolo Muani

Parier sur les champions en titre pour mener à la pause

Il n’y a peut-être pas beaucoup de valeur à parier sur une victoire nette des Parisiens mercredi soir. Cependant, il y en a à parier sur les hôtes pour mener à la mi-temps. Les Spurs ont été menés à la pause lors de quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils ont également concédé le premier but dans quatre de leurs cinq derniers matchs.

De plus, le PSG a marqué en premier dans huit de ses neuf derniers matchs, démontrant la différence de forme entre les deux équipes. Les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 56,50 % de chances que le PSG mène à la pause. Puisque Tottenham ressent encore les effets de leur lourde défaite face à Arsenal, le PSG est susceptible d'ajouter à leur misère.

Pronostic 1 PSG vs Tottenham : PSG gagne la 1ère mi-temps à une cote de 1,60 avec Winamax

Un match tourné vers l'attaque semble probable

Six des huit derniers matchs impliquant le PSG ont comporté trois buts ou plus. Le PSG a également marqué trois buts ou plus dans 50 % de ses matchs à domicile cette saison. De plus, les Spurs ont marqué en moyenne 1,5 but à l’extérieur du Tottenham Hotspur Stadium. Malgré cela, les marchés de paris suggèrent qu'il n'y a que 45,45 % de chances que ce match comporte quatre buts ou plus.

Cela indique qu'il y a 3%-4% de valeur à parier sur Plus de 3,5 buts. Avec le retour de Bradley Barcola dans leur équipe, lui et Kvaratskhelia tiendront les arrières latéraux de Tottenham occupés tout au long du match. Gonçalo Ramos a également été en bonne forme en Ligue des champions en 25/26, marquant deux buts en trois apparitions. Cela correspond à ses deux buts marqués en 13 matchs de Ligue 1 jusqu'à présent cette saison.

Pronostic 2 PSG vs Tottenham : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 avec Winamax

Il y a aussi de la valeur dans le fait que les deux équipes marquent

Le PSG a concédé au moins un but dans 70 % de ses matchs à domicile. Pendant ce temps, les Spurs ont concédé au moins un but dans 70 % de leurs matchs à l'extérieur. Les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 56,50 % de chances que les deux équipes marquent mercredi. Sur la base des données ci-dessus, il y a au moins 10 % de valeur dans les cotes disponibles, ce qui en fait le pari de valeur de ce trio de pronostics PSG vs Tottenham.

Bien que la défense des Spurs en Ligue des champions ait été solide jusqu'à présent, le PSG dispose de nombreuses options offensives. Ils viennent également d’encaisser quatre buts contre Arsenal, ce qui réduira sûrement leur confiance. Avec des joueurs comme Kudus, Richarlison et Simons dans leur équipe, les Spurs auront également le potentiel de marquer un but de manière inattendue.