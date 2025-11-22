PSG - Le Havre (3-0) : Paris répond à l'OM et reprend les commandes !

Luis Enrique, l'œil rivé sur le calendrier démentiel qui s'annonce, a pu gérer ses forces. L'inusable Vitinha a soufflé, et les entrants ont parachevé le festival. En fin de match, Bradley Barcola, servi par un Kvaratskhelia inspiré, a scellé le score d'un tir croisé (87e), faisant oublier le raté du jeune Mbaye quelques minutes plus tôt.

Paris reprend la tête, Paris soigne sa différence de buts, et Paris ne déplore aucun blessé. Le contrat est rempli au-delà des espérances pour l'entame de ce marathon automnal. Le Havre a joué avec ses armes, mais la marche était trop haute face à un champion qui, même en gestion, reste impitoyable. Place désormais à Tottenham, avec le sentiment du devoir accompli.