Le Paris Saint-Germain était en déplacement sur la pelouse du FC Metz, samedi soir, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Un choc des extrêmes qui a mis du temps à s’enflammer avant de s’achever sur une victoire étriquée des Parisiens face aux Grenats.
Metz - PSG : Les Parisiens s’extirpent du piège messin (2-3)
Le PSG fait sauter la résistance messine
Le PSG savait que les choses ne seraient pas faciles à Saint-Symphorien, ce samedi. Trois jours après un nul frustrant à Bilbao (0-0), tout semblait basculer vers une nouvelle prestation ennuyante des Parisiens. Le bloc bas de Metz empêchait, en effet, les Parisiens, bien que dominateurs, de se montrer dangereux dans l’autre moitié de terrain. En plus, le gardien messin, Jonathan Fischer, retardait l’échéance pendant un bon moment, à l’image d’un premier coup de tête de Gonçalo Ramos, détourné loin de ses buts (17e). Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir enfin le PSG sortir les crocs.
Mis en échec sur son premier essai, Gonçalo Ramos trouvait enfin la faille en reprenant de la tête un bon centre de Kang-In Lee (0-1, 31e). Les Parisiens faisaient rapidement le break sur une action 100% titis avec Ibrahim Mbaye qui se jouait de son vis-à-vis avant d’adresser un centre millimétré coupé par Quentin Ndjantou pour son premier but sous les couleurs du PSG (0-2, 39e). Mais les Grenats n’abdiquaient pas et relançaient très vite le suspense grâce à une lourde frappe de Jessy Deminguet sur un ballon renvoyé par la défense francilienne (1-2, 42). Metz revenait donc à temps dans le match avant la mi-temps.
Metz résilient, Paris clinique
En seconde période, Paris se signalait d’emblée avec une frappe de Ndjantou repoussée par Fischer (46e). La configuration du match était la même qu’en première mi-temps avec des Parisiens dominateurs et des Messins qui scrutaient les moindres occasions de contre-attaque. Mais Metz se montrait davantage avec une frappe d’Habib Diallo qui ne trouvait pas le cadre (59e) suivi d’une parade de Matvey Safonov sur un tir de Koffi Kouao (63e). Cet arrêt s’avérait d’ailleurs fatal pour les Grenats puisque Ibrahim Mbaye récupérait le ballon et lançait Désiré Doué qui partait de la moitié de terrain parisienne pour aller ajuster Fischer (1-3, 63e).
Une douche froide pour les Messins qui étaient encore inquiétés par Mbaye et Doué dans la foulée, mais la barre et Fischer sauvaient la maison. Comme lors du premier acte, Metz mettait un coup de chaud dans ce match avec un but de Tsitaishvili (2-3, 81e) qui revigorait les siens pour les dernières minutes de la rencontre. Metz assiégeait le camp parisien et tentait de forcer la décision, mais le score n’évoluait pas jusqu’au coup de sifflet final et une victoire pour le PSG. Un succès qui permet au Paris Saint-Germain (1er, 36) de récupérer provisoirement le fauteuil de leader tandis que le FC Metz (18e, 11 pts) s’enfonce dans la zone rouge.