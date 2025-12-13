Metz - PSG : Les Parisiens s’extirpent du piège messin (2-3)

Le PSG savait que les choses ne seraient pas faciles à Saint-Symphorien, ce samedi. Trois jours après un nul frustrant à Bilbao (0-0), tout semblait basculer vers une nouvelle prestation ennuyante des Parisiens. Le bloc bas de Metz empêchait, en effet, les Parisiens, bien que dominateurs, de se montrer dangereux dans l’autre moitié de terrain. En plus, le gardien messin, Jonathan Fischer, retardait l’échéance pendant un bon moment, à l’image d’un premier coup de tête de Gonçalo Ramos, détourné loin de ses buts (17e). Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir enfin le PSG sortir les crocs.

Mis en échec sur son premier essai, Gonçalo Ramos trouvait enfin la faille en reprenant de la tête un bon centre de Kang-In Lee (0-1, 31e). Les Parisiens faisaient rapidement le break sur une action 100% titis avec Ibrahim Mbaye qui se jouait de son vis-à-vis avant d’adresser un centre millimétré coupé par Quentin Ndjantou pour son premier but sous les couleurs du PSG (0-2, 39e). Mais les Grenats n’abdiquaient pas et relançaient très vite le suspense grâce à une lourde frappe de Jessy Deminguet sur un ballon renvoyé par la défense francilienne (1-2, 42). Metz revenait donc à temps dans le match avant la mi-temps.