La soirée aurait pu être parfaite pour le Paris Saint-Germain. Large vainqueur de Vendée Fontenay en Coupe de France, le club parisien a validé sa qualification sans trembler, confirmant sa maîtrise dans une compétition qu’il aborde toujours avec ambition. Pourtant, au lendemain de ce succès, un autre sujet est venu s’inviter dans l’actualité du PSG. Comme souvent cette saison, l’infirmerie s’est rappelée au bon souvenir des supporters, avec l’apparition de nouveaux pépins physiques qui interrogent à l’approche d’un calendrier chargé.
De nouveaux blessés au PSG après la Coupe de France
Le PSG gagne, mais perd David Boly et Quentin Ndjantou
Sportivement, le PSG a rempli sa mission samedi soir en s’imposant 4-0 face à Vendée Fontenay, validant ainsi son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. Une victoire logique, venue conclure une année 2025 qualifiée d’« historique » par le club de la capitale. Mais dès le lendemain, le PSG a communiqué sur l’état de santé de deux de ses jeunes éléments, confirmant que cette rencontre n’avait pas été sans conséquences.
Dans son communiqué médical, le PSG a d’abord évoqué le cas de David Boly. Pour sa toute première apparition avec les professionnels, le défenseur de 16 ans n’a pas vécu le scénario espéré. Contraint de céder sa place dès la demi-heure de jeu, le jeune Parisien est sorti touché. Le PSG précise que David Boly est « victime d’un coup à la cheville » et qu’il « restera en soins cette semaine ». Une entrée en matière frustrante pour un joueur dont la progression était suivie de près en interne.
L’infirmerie du PSG encore sollicitée
Le communiqué du PSG mentionne également Quentin Ndjantou. Le jeune attaquant souffre, selon le club, « d’une gêne musculaire aux ischio jambiers. Des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours ». Un diagnostic qui place le PSG dans l’attente, alors que la durée d’indisponibilité du joueur reste à déterminer. Ces deux nouveaux cas viennent s’ajouter à une liste déjà longue de pépins physiques enregistrés par le PSG au fil de cette année 2025.
Conscient de l’usure accumulée, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction de voir arriver une courte trêve. L’entraîneur du PSG a souligné l’importance de cette pause pour son groupe : « On est contents aussi des vacances de Noël, c’est bien pour nous d’avoir ce temps de récupération, et on sera contents de revenir ». Le technicien espagnol a également rappelé que, malgré une cuvée 2025 jugée « historique »,« normalement il faut attendre la fin de la saison pour faire le bilan ». Pour le PSG, cette qualification en Coupe de France reste donc teintée de prudence. Entre satisfaction sportive et vigilance médicale, le club parisien devra gérer avec soin la transition vers le mois de janvier.