De nouveaux blessés au PSG après la Coupe de France

Sportivement, le PSG a rempli sa mission samedi soir en s’imposant 4-0 face à Vendée Fontenay, validant ainsi son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. Une victoire logique, venue conclure une année 2025 qualifiée d’« historique » par le club de la capitale. Mais dès le lendemain, le PSG a communiqué sur l’état de santé de deux de ses jeunes éléments, confirmant que cette rencontre n’avait pas été sans conséquences.

Dans son communiqué médical, le PSG a d’abord évoqué le cas de David Boly. Pour sa toute première apparition avec les professionnels, le défenseur de 16 ans n’a pas vécu le scénario espéré. Contraint de céder sa place dès la demi-heure de jeu, le jeune Parisien est sorti touché. Le PSG précise que David Boly est « victime d’un coup à la cheville » et qu’il « restera en soins cette semaine ». Une entrée en matière frustrante pour un joueur dont la progression était suivie de près en interne.