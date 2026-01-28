Le groupe du PSG contre Newcastle avec un gros forfait de dernière minute

Le PSG abordera la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un effectif incomplet. Luis Enrique a retenu 20 joueurs pour défier Newcastle ce mercredi soir, mais cinq absents figurent sur la liste finale. Un chiffre qui confirme que tout n’est pas encore rentré dans l’ordre à l’infirmerie parisienne, malgré une amélioration sensible ces derniers jours.

Sans surprise, Quentin Ndjantou et Lee Kang-in restent à quai. Les deux joueurs poursuivent leur phase de reprise et n’ont pas encore reçu le feu vert pour retrouver la compétition. La nouvelle recrue Dro Fernandez, elle, ne figure pas non plus dans le groupe, le milieu espagnol n’étant pas qualifié pour cette rencontre européenne.