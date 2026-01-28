Goal.com
En direct
FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre Newcastle avec un gros forfait de dernière minute

Une liste attendue, des retours espérés… et une absence qui change les plans à quelques heures d’un choc décisif.

À quelques heures de la réception de Newcastle en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a levé le voile sur son groupe. Une annonce scrutée de près, marquée par plusieurs retours importants, mais aussi par une surprise de taille qui n’est pas passée inaperçue.

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0