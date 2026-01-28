À quelques heures de la réception de Newcastle en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a levé le voile sur son groupe. Une annonce scrutée de près, marquée par plusieurs retours importants, mais aussi par une surprise de taille qui n’est pas passée inaperçue.
Le groupe du PSG contre Newcastle avec un gros forfait de dernière minute
- AFP
Un groupe parisien remanié pour le choc contre Newcastle
Le PSG abordera la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un effectif incomplet. Luis Enrique a retenu 20 joueurs pour défier Newcastle ce mercredi soir, mais cinq absents figurent sur la liste finale. Un chiffre qui confirme que tout n’est pas encore rentré dans l’ordre à l’infirmerie parisienne, malgré une amélioration sensible ces derniers jours.
Sans surprise, Quentin Ndjantou et Lee Kang-in restent à quai. Les deux joueurs poursuivent leur phase de reprise et n’ont pas encore reçu le feu vert pour retrouver la compétition. La nouvelle recrue Dro Fernandez, elle, ne figure pas non plus dans le groupe, le milieu espagnol n’étant pas qualifié pour cette rencontre européenne.
- Getty Images
Fabian Ruiz, l’absence qui interpelle
La principale information de cette liste concerne Fabian Ruiz. Touché au genou la semaine passée lors du match face au Sporting Portugal, l’international espagnol avait pourtant repris l’entraînement collectif ce mardi. Suffisant pour rassurer, mais pas pour convaincre le staff. Jugé trop juste physiquement, il a finalement été écarté du groupe, une décision de précaution à l’approche d’un calendrier chargé.
Autre absence plus discrète mais tout aussi inattendue, celle de Renato Marin. Le troisième gardien ne figurait sur aucun point médical, mais il ne fait pas le déplacement. Il laisse sa place à Martin James, appelé pour compléter le secteur. À noter également la sortie du groupe du jeune Noah Nsoki.
- AFP
Des retours qui font du bien à Luis Enrique
Si les forfaits attirent l’attention, la liste comporte aussi de très bonnes nouvelles. Cinq joueurs font leur retour après une période d’indisponibilité. Lucas Hernandez, suspendu précédemment en Ligue des champions, retrouve le groupe et pourra de nouveau postuler.
Surtout, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et João Neves effectuent leur retour au meilleur moment. Trois éléments majeurs, capables d’apporter équilibre et intensité. Matvey Safonov, remis de sa fracture de la main gauche, figure également parmi les convoqués et renforce le poste de gardien.
Le groupe pour du PSG contre Newcastle
Gardiens : Chevalier, Safonov, James
Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Mendes, Hakimi, Beraldo, Hernandez
Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Mayulu
Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Mbaye