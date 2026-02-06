PSG, un cadre de retour contre l'OM

Le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer un renfort de taille pour le Classique face à l’Olympique de Marseille (dimanche 20h 45). Sorti blessé lors de la rencontre de Ligue des champions contre Newcastle (1-1), Khvicha Kvaratskhelia semble désormais proche d’un retour plus rapide que prévu. L’optimisme grandit au sein du club parisien, où l’on espère pouvoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia pour cette affiche majeure de la 21e journée de Ligue 1.

Khvicha Kvaratskhelia opérationnel pour PSG - OM ?

Touché à la cheville lors du duel européen disputé fin janvier, Khvicha Kvaratskhelia avait suscité l’inquiétude après sa sortie prématurée, laissant craindre une absence prolongée. Les examens médicaux ont finalement révélé une lésion modérée, permettant à Khvicha Kvaratskhelia de reprendre progressivement l’entraînement après avoir manqué le déplacement à Strasbourg, remporté par Paris (2-1).

Selon RMC Sport, le staff médical et Luis Enrique restent prudents, mais la présence de Khvicha Kvaratskhelia dans le groupe pour affronter Marseille demeure une possibilité sérieuse, d’autant que le calendrier s’annonce chargé avec un déplacement à Rennes puis une double confrontation européenne face à Monaco en barrage de Ligue des champions. La décision finale dépendra toutefois des dernières évaluations physiques et du verdict de Luis Enrique après la séance d’entraînement précédant la rencontre. Si Khvicha Kvaratskhelia venait à être retenu, son retour offrirait une solution offensive supplémentaire dans un match toujours très attendu.