PSG, Real Madrid ou Bayern Munich ? Tylel Tati a tranché

Le PSG n’est pas seul dans cette course XXL. Barcelone a flairé son potentiel très tôt, intrigué par son style moderne, sa relance propre et une compréhension du jeu déjà remarquable. Le Real Madrid suit également son évolution, tout comme Arsenal, Liverpool et Manchester United.

Chaque rencontre de Ligue 1 transforme un peu plus le jeune international (U18, U19) en pépite surveillée avec insistance. Au fil des matchs, son nom apparaît dans les rapports de scouts à travers le continent.

Ces derniers jours, Foot Mercato révèle que le Bayern Munich a effectué un premier mouvement : une prise de contact avec Nantes afin d’obtenir des informations sur les conditions d’un futur transfert. Rien de plus pour le moment, mais suffisamment pour confirmer l’intérêt d’un club habitué à investir sur les défenseurs émergents.

À cela s’ajoutent la Juventus et l’AC Milan, également à l’affût et prêts à intervenir. Une liste de prétendants qui étonne, tant son âge contraste avec l’ampleur de l’intérêt qu’il suscite.