La trajectoire fulgurante de Tylel Tati bouleverse déjà le marché alors que l’hiver approche. À seulement 17 ans, le défenseur central du FC Nantes suscite un intérêt rarement observé pour un joueur aussi jeune, et ce dans tout le continent. Le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich et plusieurs poids lourds européens suivent chacun ce dossier brûlant. Mais ces dernières heures, un tournant s’esquisse. Le joueur semble enfin avoir fixé une direction, ce qui promet de secouer un mercato déjà attendu comme explosif.
PSG, Real Madrid ou Bayern Munich ? Tylel Tati a tranché
- AFP
Le PSG actif et prêt à frapper fort
Le Paris Saint-Germain prévoit de renforcer son axe défensif dès cet hiver. Luis Enrique réclame des renforts précis, pas des paris à l’aveugle. Il aime les profils jeunes, capables d’évoluer rapidement et d’assimiler ses principes sans perdre de temps.
Dans cette logique, Tylel Tati apparaît comme une cible idéale. Malgré une saison compliquée pour les Canaris, le jeune défenseur brille par son assurance, son calme et une intelligence de jeu qui détonne chez un joueur de 17 ans. Champion d’Europe en titre, le PSG voit en lui un futur cadre. Et surtout, un futur international capable d’incarner le long terme.
Selon PSG Inside-Actus, un cap vient d’être franchi : Tati vient même d'autoriser son agent à ouvrir la porte à une arrivée chez les champions d'Europe. Une première brèche qui change tout. Son entourage souhaite désormais discuter avec Waldemar Kita afin d’examiner une issue favorable au PSG.
Waldemar Kita fixe un prix colossal
Le président nantais n’a pas l’intention de brader son joyau. Convaincu de tenir là l’une des meilleures promesses françaises du moment, il réclame 50 millions d’euros pour céder son défenseur. Une somme vertigineuse, qui pourrait ralentir le PSG malgré son intérêt concret.
Kita connaît parfaitement les règles du jeu : dans un marché où les jeunes défenseurs explosent les barèmes, Tati représente un ticket d’avenir. Le club parisien, lui, avance prudemment, conscient que le joueur apprécie son projet. La jeunesse occupe une place réelle dans l’effectif de Luis Enrique, un argument décisif pour un joueur toujours en formation, mais déjà dans les radars des plus grands recruteurs.
Un choix influencé par la vision sportive
Séduit par ce qu’il voit à Paris, Tati réfléchit néanmoins sans précipitation. Sa priorité reste simple : progresser. Grandir dans un environnement qui l’aidera à franchir les étapes sans brûler les étapes.
L’idée de rejoindre un vestiaire où Willian Pacho, Marquinhos ou Lucas Beraldo pourraient servir de modèles ne le laisse pas indifférent. Et surtout, l’entraîneur parisien offre de vraies chances aux jeunes. Cette philosophie aiguise logiquement l’appétit d’un défenseur en pleine montée.
Un point décisif aura lieu en janvier. Mais le joueur se positionne déjà : son esprit s’ouvre clairement à un départ.
L’Europe derrière lui, une bataille totale
Le PSG n’est pas seul dans cette course XXL. Barcelone a flairé son potentiel très tôt, intrigué par son style moderne, sa relance propre et une compréhension du jeu déjà remarquable. Le Real Madrid suit également son évolution, tout comme Arsenal, Liverpool et Manchester United.
Chaque rencontre de Ligue 1 transforme un peu plus le jeune international (U18, U19) en pépite surveillée avec insistance. Au fil des matchs, son nom apparaît dans les rapports de scouts à travers le continent.
Ces derniers jours, Foot Mercato révèle que le Bayern Munich a effectué un premier mouvement : une prise de contact avec Nantes afin d’obtenir des informations sur les conditions d’un futur transfert. Rien de plus pour le moment, mais suffisamment pour confirmer l’intérêt d’un club habitué à investir sur les défenseurs émergents.
À cela s’ajoutent la Juventus et l’AC Milan, également à l’affût et prêts à intervenir. Une liste de prétendants qui étonne, tant son âge contraste avec l’ampleur de l’intérêt qu’il suscite.