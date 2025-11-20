Tylel Tati n’a pas attendu la majorité pour secouer le marché des transferts. Le jeune défenseur, encore lycéen et déjà indispensable au FC Nantes, attire l’œil des plus grandes écuries d’Europe. Ses performances en Ligue 1 ont créé une curiosité grandissante, au point d’inciter plusieurs géants à se rapprocher du club nantais pour connaître ses conditions de départ. Le Bayern Munich, fraîchement entré dans la danse, a tenté un premier contact, preuve que le dossier prend une ampleur inattendue pour un joueur de 17 ans seulement. Face à cet intérêt croissant, les Canaris ont dévoilé leurs exigences. Et elles donnent le ton.
Trois cadors concurrencent le PSG pour Tylel Tati, Nantes fixe un prix colossal
- AFP
Un talent précoce qui surprend tout le monde
À peine lancé dans le grand bain, Tylel Tati a bousculé toutes les hiérarchies. Recruté très tôt par la formation nantaise, puis passé entre les mains de Clairefontaine, il a franchi toutes les étapes avec une facilité déconcertante. Luis Castro n’a pas hésité une seconde avant de le propulser au cœur de sa défense centrale dès les premières journées de championnat.
On l’a vu aligné onze fois d’affilée, sans la moindre hésitation du staff. Son calme, sa précision dans les relances et une maturité presque déstabilisante ont justifié cette confiance immédiate. Ses 1,92 m et sa capacité à tenir tête aux attaquants les plus coriaces ont fait grimper sa réputation à une vitesse folle. Pour couronner cette ascension éclair, le défenseur a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Un symbole fort pour un joueur qui ne figurait même pas dans le groupe pro quelques mois plus tôt.
- AFP
Un engouement européen qui s’emballe
Le talent de Tati dépasse maintenant les frontières françaises. Plusieurs clubs du top européen le suivent depuis l’an dernier déjà. Le FC Barcelone fut l’un des premiers à détecter son potentiel, intrigué par son profil de défenseur moderne et son aisance technique. Le PSG, lui, surveille de très près son développement, d’autant que le club parisien cherche à renforcer sa profondeur défensive autour de Willian Pacho.
Mais ils ne sont pas les seuls à flairer le bon coup. Le Real Madrid, Arsenal, Liverpool et Manchester United ont tous, à un moment ou à un autre, observé sa trajectoire. Les performances du jeune international tricolore (U18, U19) ont clairement laissé des traces dans les cahiers des recruteurs européens. Chaque match devenu une vitrine supplémentaire, Tati se retrouve soudain au centre d’une bataille d’envergure.
- AFP
Le Bayern entre dans la course et change tout
Ces derniers jours, une nouvelle piste a pris de la consistance. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich a fait un premier pas en direction de Nantes pour connaître les modalités d’un futur transfert. Une simple prise de contact, certes, mais qui confirme l’intérêt d’un club habitué à miser sur les jeunes défenseurs prometteurs.
Cette offensive allemande n’est pas isolée. La Juventus et l’AC Milan se montrent également attentives à son évolution et pourraient, elles aussi, tenter leur chance lorsque le marché s’ouvrira. Pour un joueur de 17 ans, l’ampleur de ce cercle d’admirateurs a de quoi surprendre.
- AFP
Nantes ne tremble pas et fixe le ton
Face à l’effervescence autour de son jeune prodige, le FC Nantes ne compte pas brader son joyau. Les dirigeants ont fixé une demande claire : pas moins de 50 millions d’euros pour envisager la moindre discussion. Une somme énorme pour un joueur encore au début de sa carrière professionnelle, mais justifiée par son potentiel, son âge et la marge de progression phénoménale qu’il affiche déjà.
De leur côté, les proches du joueur gardent les pieds sur terre. Encore engagé dans son bac pro commerce, Tati souhaite avant tout s’inscrire dans la durée au sein d’un environnement qu’il maîtrise. Aucun départ ne sera étudié avant l’été. L’objectif, simple et logique : terminer une saison pleine en Ligue 1, s’installer définitivement comme un élément important du groupe, puis envisager plus tard un tournant majeur dans sa carrière.
- AFP
Une trajectoire déjà hors norme
À 17 ans, Tylel Tati vit une ascension fulgurante qui, pour beaucoup, n’en est qu’à ses débuts. Sa première saison dans l’élite pourrait bien décider de la suite de son parcours, mais tout indique que son nom résonnera encore longtemps dans les discussions des grands clubs européens. Pour le moment, Nantes garde la main. Et le joueur, lui, avance sans brûler les étapes.