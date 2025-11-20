Trois cadors concurrencent le PSG pour Tylel Tati, Nantes fixe un prix colossal

À peine lancé dans le grand bain, Tylel Tati a bousculé toutes les hiérarchies. Recruté très tôt par la formation nantaise, puis passé entre les mains de Clairefontaine, il a franchi toutes les étapes avec une facilité déconcertante. Luis Castro n’a pas hésité une seconde avant de le propulser au cœur de sa défense centrale dès les premières journées de championnat.

On l’a vu aligné onze fois d’affilée, sans la moindre hésitation du staff. Son calme, sa précision dans les relances et une maturité presque déstabilisante ont justifié cette confiance immédiate. Ses 1,92 m et sa capacité à tenir tête aux attaquants les plus coriaces ont fait grimper sa réputation à une vitesse folle. Pour couronner cette ascension éclair, le défenseur a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Un symbole fort pour un joueur qui ne figurait même pas dans le groupe pro quelques mois plus tôt.