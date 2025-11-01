Mercato : le PSG et le Real Madrid en course pour une pépite du FC Nantes

Depuis quelque temps, le PSG adopte une philosophie claire : attirer des jeunes talents prometteurs, de préférence issus des championnats français. Le club a compris qu’investir tôt sur des profils locaux pouvait assurer une stabilité sportive sur le long terme tout en évitant les enchères folles de l’étranger.

Dans cette logique, Ayyoub Bouaddi fait partie des joueurs soigneusement observés. Mais le nom qui agite le centre d’entraînement parisien en ce moment, c’est celui de Tylel Tati. À seulement 17 ans, le défenseur s’est fait une place à Nantes avec une étonnante rapidité. Il compte déjà neuf matchs dans l’élite, et son assurance balle au pied, sa lecture du jeu ainsi que sa maturité séduisent le staff parisien. Luis Campos, en particulier, suit son évolution avec sérieux.