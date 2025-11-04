PSG : Lucas Chevalier répond à ses détracteurs avant le Bayern

En rejoignant la capitale, Lucas Chevalier a mis les deux pieds dans un nouvel univers, où tout s’accélère. À Lille, il restait protégé par un environnement plus calme, familial même. À Paris, tout change. L’exposition médiatique, les attentes, les analyses minute par minute… tout se multiplie.

Il ne se voile pas la face. Il reconnaît que le choc a existé. Il en parle sans détour : « Tout est scruté, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses... Le bon, c'est normal. Le moins bon, ce n'est pas normal ».

Des mots qui parlent. Des mots qui rappellent l’exigence du PSG. Le gardien le sait, le moindre geste technique devient une discussion nationale. Le moindre flottement devient un débat.