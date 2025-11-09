Lucas Chevalier pris dans la tourmente avant Lyon - PSG

Lucas Chevalier vient de déclencher une polémique qui secoue le PSG. Le gardien parisien, recruté cet été pour 40 millions d'euros en provenance de Lille, s'est retrouvé au cœur d'une controverse politique inattendue. Ce dimanche novembre, des captures d'écran ont révélé qu'il avait liké un post Instagram lié au Rassemblement National. Le post en question, publié par le compte "spittinfakt", met en scène Julien Aubert, représentant des Républicains, affirmant qu'il voterait RN plutôt que Nouveau Front Populaire. La description du post indique : "Ce représentant LR n'a pas dissimulé son soutien fervent au RN, laissant de marbre ce plateau infecté de gauchistes." Chevalier a retiré son like après la diffusion des captures d'écran. Mais les réseaux sociaux s'étaient déjà enflammés.

Un like qui pourrait couter cher à Chevalier

Les supporters parisiens ont réagi avec une violence rare. Sur X et Instagram, les messages se sont multipliés. "Lucas Chevalier qui like des posts propagande RN. Gigio comment te récupérer…", "La porte, c'est par ici", ou encore "débarrassez-nous de ce rniste". Des insultes plus dures ont également circulé, qualifiant le gardien de "facho" ou de "déséquilibré". Une partie des supporters regrette ouvertement le départ de Gianluigi Donnarumma, perçu comme plus discret sur le plan politique. Les ultras du Collectif Ultras Paris, traditionnellement anti-extrême droite, ont également manifesté leur mécontentement. Des appels au boycott et des menaces de sifflets au Parc des Princes ont émergé sur les réseaux.

La polémique éclate à quelques heures d'un match important. Ce dimanche, le PSG affronte Lyon en Ligue 1. Chevalier devait être titulaire dans les buts parisiens. Mais cette affaire pourrait compliquer les choses pour Luis Enrique. Paris, bastion historique de la gauche avec une mairie socialiste et des supporters historiquement engagés à gauche, reste particulièrement sensible aux questions politiques. Le vestiaire parisien, composé de joueurs de toutes origines, pourrait également être impacté par cette polémique. Le PSG, sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, évite généralement les controverses de ce type et se concentre sur l'aspect sportif.

Getty Images

Une intégration déjà compliquée

Les débuts de Lucas Chevalier au PSG n'ont pas été exempts de critiques. Arrivé cet été après avoir été élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2024-2025, il a été pointé du doigt pour quelques erreurs et une adaptation jugée difficile. Cette polémique tombe donc au pire moment pour lui. Une minorité de supporters a pris sa défense, rappelant qu'un like sur les réseaux sociaux ne constitue pas forcément un engagement politique actif et que chacun reste libre de ses opinions. Mais dans le football moderne, où chaque geste est scruté et amplifié, ces nuances comptent peu. Fraîchement convoqué en équipe de France A à 24 ans, Chevalier devait se concentrer uniquement sur ses performances sportives.

Le PSG n'a pas réagi officiellement pour le moment. Lucas Chevalier non plus. Certains évoquent un like involontaire, d'autres une maladresse, mais rien n'a été confirmé. Ce qui est certain, c'est que cette affaire vient compliquer son intégration dans un club où l'image compte autant que les résultats. Si ses performances sportives restent solides, cette polémique pourrait s'estomper avec le temps. Mais si les erreurs s'accumulent sur le terrain, ce like restera comme une tache dans sa relation avec les supporters parisiens. À quelques heures de Lyon-PSG, Lucas Chevalier vit un moment délicat. Les projecteurs sont braqués sur lui. Et pas seulement pour ses arrêts.