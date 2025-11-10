PSG : Lucas Chevalier sort du silence après son "like" politique polémique

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs internautes ont remarqué que Lucas Chevalier avait réagi à une publication Instagram en lien avec le Rassemblement national. L’origine du post provenait du compte « spittinfakt », qui relayait un extrait d’une émission politique datant de juin 2024, diffusée sur LCP. On y voyait Julien Aubert, alors vice-président des Républicains, évoquer les législatives anticipées et déclarer son soutien au parti de Marine Le Pen face au Nouveau Front Populaire.

« Je ne vais pas reprocher à Marine Le Pen ce qu’a fait son père, de la même manière qu’elle n’est pas responsable de ce qu’a fait son grand-père », affirmait Julien Aubert dans cette vidéo. Relancé par un journaliste sur l’héritage du Front national lié « au pétainisme » et aux « Waffen-SS », il répondait : « Avec un raisonnement comme ça, si vous êtes le petit-fils d’un collabo, alors vous êtes un collabo ».

Ce « j’aime » laissé par le portier parisien a rapidement suscité un tollé, certains internautes l’accusant de proximité idéologique avec l’extrême droite.