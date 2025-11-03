Ligue des Champions, un arbitre controversé au sifflet de PSG - Bayern

L’UEFA a confirmé ce dimanche que Maurizio Mariani officiera lors de la rencontre PSG - Bayern Munich, comptant pour la 4ᵉ journée de Ligue des champions. Un visage connu des Parisiens, qui avaient déjà croisé son sifflet lors du quart de finale aller remporté face à Aston Villa (3-1) le 9 avril dernier. À 43 ans, l’arbitre italien retrouve la scène européenne après une période mouvementée marquée par une suspension en Italie.

Le 25 octobre dernier, Mariani avait suscité la controverse lors du match Naples - Inter Milan (3-1) en Serie A. Alors qu’il n’avait pas sifflé une faute de Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo, il avait finalement accordé un penalty aux Napolitains, incité par son assistant. La VAR n’avait même pas jugé nécessaire de revoir l’action, estimant le contact minime. Cette décision avait provoqué la colère de Gianluca Rocchi, patron des arbitres italiens, qui lui reprochait d’avoir manqué de discernement sur une faute non évidente, rapporte RMC Sport. Conséquence : Maurizio Mariani et son assistant Daniele Bindoni avaient été suspendus le week-end suivant, avant de réapparaître en Serie B pour un match entre Virtus Entella et Empoli (1-0).