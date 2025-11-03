Le match entre le PSG et le Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes, sera placé sous haute tension. Non pas seulement pour son enjeu sportif, mais aussi en raison de l’arbitre désigné par l’UEFA : l’Italien Maurizio Mariani. Suspendu récemment en Serie A pour des décisions très contestées, il fait son retour sur la scène européenne dans un contexte explosif. Ce choix ne laisse personne indifférent, tant la réputation de Mariani, encore jeune dans le monde de la Ligue des champions, divise observateurs et dirigeants depuis plusieurs mois.
Ligue des Champions, un arbitre controversé au sifflet de PSG - Bayern
Maurizio Mariani épinglé pour une polémique arbitrale en Serie A
L’UEFA a confirmé ce dimanche que Maurizio Mariani officiera lors de la rencontre PSG - Bayern Munich, comptant pour la 4ᵉ journée de Ligue des champions. Un visage connu des Parisiens, qui avaient déjà croisé son sifflet lors du quart de finale aller remporté face à Aston Villa (3-1) le 9 avril dernier. À 43 ans, l’arbitre italien retrouve la scène européenne après une période mouvementée marquée par une suspension en Italie.
Le 25 octobre dernier, Mariani avait suscité la controverse lors du match Naples - Inter Milan (3-1) en Serie A. Alors qu’il n’avait pas sifflé une faute de Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo, il avait finalement accordé un penalty aux Napolitains, incité par son assistant. La VAR n’avait même pas jugé nécessaire de revoir l’action, estimant le contact minime. Cette décision avait provoqué la colère de Gianluca Rocchi, patron des arbitres italiens, qui lui reprochait d’avoir manqué de discernement sur une faute non évidente, rapporte RMC Sport. Conséquence : Maurizio Mariani et son assistant Daniele Bindoni avaient été suspendus le week-end suivant, avant de réapparaître en Serie B pour un match entre Virtus Entella et Empoli (1-0).
Maurizio Mariani, un arbitre habitué aux critiques
Cette récente polémique s’ajoute à une série de décisions qui ont valu à Maurizio Mariani une réputation d’arbitre instable. Le Corriere dello Sport l’a décrit comme « de plus en plus controversé », évoquant son manque de constance et une expérience encore limitée sur la scène internationale. Depuis ses débuts en Ligue des champions en 2022, il n’a dirigé que douze rencontres dans la compétition.
Le souvenir de Monaco reste également douloureux. Lors du barrage aller contre Benfica (0-1), Mariani avait expulsé le Libyen Moatasem Al-Musrati pour une simple contestation jugée sans véhémence, provoquant la colère du club monégasque. Cette gestion autoritaire des débats, perçue comme excessive, a renforcé les critiques à son encontre. Malgré tout, l’UEFA a renouvelé sa confiance en lui pour cette affiche entre les deux leaders du groupe, estimant qu’il possède le profil nécessaire pour gérer un match de ce niveau.
Peu d’activité mais une reconnaissance internationale
Depuis le début de la saison, Maurizio Mariani n’a arbitré que six rencontres officielles, dont une seule en Ligue des champions : le spectaculaire Liverpool - Atlético de Madrid (3-2) disputé le 17 septembre dernier. Ce faible volume d’activité s’explique notamment par sa participation à la Coupe du monde U20 au Chili, où il a dirigé quatre matchs, dont la finale remportée par le Maroc face à l’Argentine (3-0) le 20 octobre. Une expérience saluée par l’UEFA, qui y voit une preuve de sa capacité à gérer la pression.
Ce retour sur la grande scène intervient donc dans un contexte particulier pour Maurizio Mariani, qui devra prouver qu’il peut faire oublier ses récents errements. Pour le PSG, l’enjeu sera double : battre le Bayern Munich et composer avec un arbitre au style imprévisible, parfois strict, mais toujours au cœur des débats.