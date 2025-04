Prince William sur le PSG sans Kylian Mbappé, le gros tacle déguisé

Présent au Parc pour PSG-Aston Villa, le prince William a glissé une remarque subtile mais percutante sur l'absence de Mbappé. Vraiment anodine ?

Le Parc des Princes était le théâtre d’un spectacle footballistique intense mercredi soir, mais aussi d’un défilé de personnalités. Le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa (3-1) n’a pas seulement attiré les regards des passionnés du ballon rond. Il a aussi réuni d’anciens joueurs emblématiques, des figures du show-business… et même un membre de la famille royale britannique. Le prince William, fidèle supporter des Villans, était au rendez-vous. Et il n’a pas hésité à livrer son ressenti après la rencontre, glissant au passage un commentaire étonnant sur l’absence de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien.