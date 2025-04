Arsenal - Real Madrid (3-0) : Stupéfiant, les Gunners atomisent le champion !

Séisme à l'Emirates ! Arsenal terrasse le Real Madrid (3-0) dans une soirée historique. Declan Rice héros improbable avec un doublé fou !

Un séisme a secoué l'Emirates et l'Europe du football. Dans une nuit d'avril qui restera gravée dans les annales du club londonien, Arsenal n'a pas seulement battu le Real Madrid, tenant du titre, il l'a pulvérisé, humilié, renvoyé à ses études sur un score sans appel (3-0). Une démonstration de force, de talent et de caractère qui place les Gunners en position plus qu'idéale avant le retour à Bernabéu et qui a fait rugir de plaisir tout un stade. Le champion d'Europe est tombé, et lourdement.