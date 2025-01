SSC Naples vs Hellas Vérone

Paris Saint-Germain vs Saint-Étienne

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver se précise de plus en plus.

Dix jours après l’ouverture officielle du mercato, les choses devraient commencer par bouger dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain, désireux de libérer des indésirables, a aussi prévu de se renforcer cet hiver. Et le premier renfort du club de la capitale pourrait bien l’attaquant de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier se rapproche de plus en plus d’un transfert au PSG dans les prochaines semaines.