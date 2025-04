Paris Saint-Germain vs Angers

Luis Enrique et ses joueurs ont réagi, samedi, après la victoire du PSG contre Angers.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la plus courte des marges face au SCO Angers, samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1 (1-0). Une victoire qui va rester dans les annales puisqu’elle permet au club parisien (1er, 74 pts) de valider son 13 titre de champion à six journées de la fin de saison. Un exploit qui a suscité de vives réactions au coup de sifflet final, à l’image de celles de Luis Enrique et certains de ses joueurs dont Marquinhos.