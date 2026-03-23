Partir ou rester à l’OM ? Medhi Benatia prend une décision colossale

Tout part d’un engagement fort entre trois figures du club : Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Les trois hommes avaient décidé d’avancer ensemble, avec une promesse implicite : si l’un quittait le navire, les autres suivraient.

Ce scénario a pris forme plus vite que prévu. Après le départ de l’entraîneur italien, Pablo Longoria a tenu sa position en quittant ses fonctions après avoir été rétrogradé par le propriétaire Frank McCourt. Medhi Benatia, lui, a d’abord pris la même direction. Sa démission a marqué les esprits.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Frank McCourt est intervenu. Le propriétaire de l’OM a convaincu son directeur du football de rester en place, au moins jusqu’à la fin de la saison. Une décision prise dans l’urgence, pour stabiliser un club en pleine zone de turbulences.