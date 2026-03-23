Le climat reste incertain à l’Olympique de Marseille. Battu récemment par Lille (1-2) au Vélodrome, le club phocéen ne gère pas seulement une période sportive délicate. En interne, la situation de Medhi Benatia soulève des questions. Longtemps annoncé sur le départ, le directeur du football rebat aujourd’hui les cartes. Et son avenir ne semble plus aussi clair qu’il y a quelques semaines.
Partir ou rester à l’OM ? Medhi Benatia prend une décision colossale
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Un pacte fragilisé au sommet de l’OM
Tout part d’un engagement fort entre trois figures du club : Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Les trois hommes avaient décidé d’avancer ensemble, avec une promesse implicite : si l’un quittait le navire, les autres suivraient.
Ce scénario a pris forme plus vite que prévu. Après le départ de l’entraîneur italien, Pablo Longoria a tenu sa position en quittant ses fonctions après avoir été rétrogradé par le propriétaire Frank McCourt. Medhi Benatia, lui, a d’abord pris la même direction. Sa démission a marqué les esprits.
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Frank McCourt est intervenu. Le propriétaire de l’OM a convaincu son directeur du football de rester en place, au moins jusqu’à la fin de la saison. Une décision prise dans l’urgence, pour stabiliser un club en pleine zone de turbulences.
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Une tendance qui évolue en interne
Depuis cet épisode, la situation a évolué. Les discussions se poursuivent en coulisses. Et selon les informations rapportées par Média Foot, Medhi Benatia ne ferme plus la porte à une prolongation de son aventure marseillaise.
L’arrivée d’Habib Beye sur le banc a redistribué certaines cartes. Le projet sportif se redessine peu à peu. Dans ce contexte, Benatia prend le temps de réfléchir. Il ne s’agit plus simplement de finir la saison, mais d’envisager la suite.
Rien n’est acté. Mais une chose change : l’idée de rester prend de l’épaisseur.
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Des conditions claires pour continuer
Si Medhi Benatia envisage désormais de poursuivre, il fixe des exigences précises. La première concerne les ambitions sportives. Une qualification européenne, et surtout une place en Ligue des champions, devient essentielle.
Sans cette perspective, les moyens financiers risquent de se réduire fortement. Et cela limiterait les marges de manœuvre sur le mercato.
Autre point clé : son rôle dans l’organisation. Ces derniers mois, il a dû composer avec Pablo Longoria. Pour la suite, il souhaite une structure plus lisible, avec davantage de liberté dans ses décisions.
L’idée d’obtenir une forme de contrôle élargi sur le recrutement revient avec insistance. En clair, Benatia veut peser pleinement sur les choix à venir.
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Un été décisif pour l’OM
La fin de saison s’annonce déterminante. Les résultats sportifs vont orienter les décisions. En parallèle, les discussions internes vont s’intensifier.
Medhi Benatia se trouve à un carrefour. Partir ou rester. La réponse dépendra de plusieurs paramètres, mais aussi d’un équilibre à trouver entre ambitions et moyens.
Une chose reste sûre : son choix aura un impact majeur sur l’avenir de l’Olympique de Marseille.