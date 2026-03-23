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Patrick Tchanhoun

Partir ou rester à l’OM ? Medhi Benatia prend une décision colossale

Benatia hésite encore… Mais en coulisses, un retournement inattendu pourrait tout changer à l’OM.

Le climat reste incertain à l’Olympique de Marseille. Battu récemment par Lille (1-2) au Vélodrome, le club phocéen ne gère pas seulement une période sportive délicate. En interne, la situation de Medhi Benatia soulève des questions. Longtemps annoncé sur le départ, le directeur du football rebat aujourd’hui les cartes. Et son avenir ne semble plus aussi clair qu’il y a quelques semaines.

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