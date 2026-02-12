C’est la cascade à l’OM : après De Zerbi, Medhi Benatia présente sa démission

Mercredi, en marge de l’entraînement, Benatia et Longoria échangent avec le groupe. L’atmosphère se révèle lourde. Le départ de De Zerbi affecte le directeur du football. Il ne le cache pas. Devant les joueurs, il confirme qu’il a proposé de quitter ses fonctions. Il insiste sur la notion de responsabilité collective. Le coach part. Le groupe ne peut pas rester à l’écart de l’analyse.

« Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club, même si je resterai à Marseille car j’aime cette ville et j’aime ce club », glisse-t-il en substance.

Le ton monte ensuite d’un cran. Benatia évoque les règles internes du secteur sportif. Certains les jugent trop strictes.

« Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Dites-le. Sinon on tourne la page et on avance ensemble », a-t-il ajouté. Le message vise à provoquer une réaction. Pas à rompre.