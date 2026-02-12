La crise ne s’arrête pas au banc de touche. Mardi, lorsque l’OM acte en interne la fin de l’aventure de Roberto De Zerbi, un second séisme menace le club. Medhi Benatia, directeur du football, se dit prêt à partir. Un geste fort, dicté par la solidarité et le sens des responsabilités. Frank McCourt et Pablo Longoria refusent immédiatement.
C’est la cascade à l’OM : après De Zerbi, Medhi Benatia présente sa démission
Benatia solidaire de De Zerbi
Selon les informations rapportées par RMC Sport, Medhi Benatia contacte l’actionnaire et le président mardi pour leur soumettre sa démission. Il explique sa position sans détour. Il se sent lié au projet lancé avec Roberto De Zerbi. Un cycle de trois ans. Une vision commune.
Pour lui, l’entraîneur italien ne doit pas porter seul le poids des résultats récents. Le directeur du football dirige le secteur sportif. Il assume. Il se dit prêt à en payer le prix. McCourt et Longoria écartent l’idée sans hésiter. Le message reste clair : le club veut continuer avec lui.
Une réunion tendue avec les joueurs
Mercredi, en marge de l’entraînement, Benatia et Longoria échangent avec le groupe. L’atmosphère se révèle lourde. Le départ de De Zerbi affecte le directeur du football. Il ne le cache pas. Devant les joueurs, il confirme qu’il a proposé de quitter ses fonctions. Il insiste sur la notion de responsabilité collective. Le coach part. Le groupe ne peut pas rester à l’écart de l’analyse.
« Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club, même si je resterai à Marseille car j’aime cette ville et j’aime ce club », glisse-t-il en substance.
Le ton monte ensuite d’un cran. Benatia évoque les règles internes du secteur sportif. Certains les jugent trop strictes.
« Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Dites-le. Sinon on tourne la page et on avance ensemble », a-t-il ajouté. Le message vise à provoquer une réaction. Pas à rompre.
Soutiens internes et ambiance morose
Plusieurs cadres viennent spontanément lui témoigner leur appui. Le centre Robert Louis-Dreyfus vit une journée agitée. Roberto De Zerbi ne retourne pas à la Commanderie. Ses sept adjoints passent récupérer leurs affaires. Les visages se ferment. Le silence domine.
Sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, Nayef Aguerd, Amine Gouiri et d’autres publient des messages pour saluer Roberto De Zerbi. Le vestiaire encaisse.
Un avenir encore flou
Medhi Benatia poursuit sa mission. Pour combien de temps ? L’épisode montre qu’il ne s’accroche pas à son poste. Il veut sentir une unité forte, du vestiaire à la direction. Sans cela, l’incertitude grandit.
À Marseille, la volonté de rebondir existe. Mais la période reste fragile. Après le départ de l’entraîneur, le directeur sportif a vacillé. Le club doit désormais se reconstruire. Ensemble. Rapidement.