Coup d’arrêt au Vélodrome ! L’OM s’incline face à Lille (1-2)

L’Olympique de Marseille recevait le LOSC, dimanche, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un choc du haut de tableau soldé par une victoire renversante des Dogues face aux Phocéens qui retrouvent leurs vieux démons.

L’OM surprend Lille

Match serré entre l’OM et les Dogues, ce dimanche. Dans un Vélodrome enfin acquis à leur cause dans l’intégralité, les Phocéens n’auront pas été très flamboyants dans le jeu, notamment en première mi-temps, surtout après la sortie sur blessure de Mason Greenwood (16e). Lille en profitait pour faire passer une frayeur dans le camp marseillais avec une frappe d’Hakon Haraldsson qui manquait de peu le cadre (21e). Les Dogues s’accaparaient même du ballon et faisaient davantage courir les Marseillais.

Mais l’Olympique de Marseille trouvait finalement la faille contre le cours du jeu sur une contre-attaque. Lancé par Quentin Timber, Igor Paixao servait au point de penalty Ethan Nwaneri qui parvenait à bien redresser le ballon pour tromper Berke Ozer (1-0, 43e). Le gardien turc était ensuite contraint de sortir également après un accrochage avec Pierre-Emerick Aubameyang juste avant la pause (45e+5).

Le LOSC répond et renverse Marseille

Au retour des vestiaires, l’OM se montrait incisif d’entrée mais c’est le LOSC qui remettait rapidement les pendules à l’heure. Après un centre mal repoussé par Leonardo Balerdi, Thomas Meunier suivait pour renvoyer le ballon dans les filets de Geronimo Rulli (1-1, 49e). Les Dogues pensaient prendre l’avantage juste après mais le but de Matias Fernandez-Pardo était refusé pour hors-jeu (54e). Le match manquait toujours de rythme avec les deux équipes qui hésitaient à mettre les pieds sur l’accélérateur. Les Phocéens s’illustraient tout de même à l’entrée des dix dernières minutes avec une frappe puissante de Timothy Weah repoussée par Arnaud Bodart (81e).

Rulli se signalait aussi juste après en sortant un arrêt réflexe devant Haraldsson (84e). Mais le gardien argentin était surpris par Olivier Giroud qui reprenait de la tête un centre d’Haraldsson pour climatiser le Vélodrome (1-2, 86e). Un but que les hommes d’Habib Beye ne rattraperont pas jusqu’au coup de sifflet final. L’Olympique de Marseille (3e, 49 pts) reste toujours sur le podium mais voit désormais le LOSC (5e, 47 pts) revenir dans son rétroviseur.