Nouveau coup de tonnerre à l’OM : Samir Nasri lâche une bombe sur l’avenir de Benatia

Dimanche, Medhi Benatia annonce sa démission. Deux jours plus tard, changement total de décor. Mardi, Frank McCourt intervient et lui demande de repousser son préavis jusqu’à la fin de saison, avec des responsabilités élargies. Dans le même mouvement, Pablo Longoria voit son champ d’action sportif réduit. Frustré, le dirigeant espagnol envisagerait de partir.

Cette volte-face surprend. Elle intrigue aussi. Sur Canal+, Samir Nasri n’a pas masqué son étonnement face à ce scénario digne d’une série télévisée : « Coup de théâtre, saison 5 de Game of Thrones. Honnêtement, ce n'était pas voulu de sa part. Et franchement, personnellement en tant que marseillais et supporter de ce club-là, ils me saoulent. Parce que tous les deux ou trois jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créé cette situation-là, alors qu'il n'y avait pas lieu d'en arriver jusque-là, ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France en sachant que Paris est éliminé. Ils sont quatrièmes (de L1), ils sont toujours dans les clous pour avoir une qualification directe en Ligue des champions ».

Le ton agace. Le constat interpelle.