OM, Roberto De Zerbi crie au scandale malgré la victoire contre l'AJA

L’Olympique de Marseille a arraché samedi soir un succès difficile (1-0) sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Face à un adversaire combatif, bien en place et dangereux sur transitions, les hommes de Roberto De Zerbi ont souffert tout au long de la rencontre. Le but d’Angel Gomes, inscrit sur une action confuse à l’heure de jeu, a finalement offert trois points précieux à l’OM, sans masquer les faiblesses collectives de l’équipe phocéenne.

Malgré cette victoire, Roberto De Zerbi est apparu contrarié par le contenu du match et surtout par la gestion arbitrale. Car au-delà du résultat, c’est un nouveau fait de jeu controversé qui a marqué la soirée : l’expulsion d’Ulisses Garcia, coupable d’une semelle sur Josué Casimir en seconde période.