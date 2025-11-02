Malgré un succès étriqué à Auxerre, l’Olympique de Marseille a vécu une soirée agitée. Entre un scénario tendu, un but heureux et une expulsion contestée, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa colère après la rencontre. L’entraîneur italien, qui dénonce une nouvelle fois un arbitrage défavorable, a ravivé le souvenir d’un précédent douloureux pour l’OM à l’Abbé-Deschamps. Une victoire qui laisse donc un goût amer dans les rangs marseillais.
OM, Roberto De Zerbi crie au scandale malgré la victoire contre l'AJA
Une victoire poussive pour l’OM à Auxerre
L’Olympique de Marseille a arraché samedi soir un succès difficile (1-0) sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Face à un adversaire combatif, bien en place et dangereux sur transitions, les hommes de Roberto De Zerbi ont souffert tout au long de la rencontre. Le but d’Angel Gomes, inscrit sur une action confuse à l’heure de jeu, a finalement offert trois points précieux à l’OM, sans masquer les faiblesses collectives de l’équipe phocéenne.
Malgré cette victoire, Roberto De Zerbi est apparu contrarié par le contenu du match et surtout par la gestion arbitrale. Car au-delà du résultat, c’est un nouveau fait de jeu controversé qui a marqué la soirée : l’expulsion d’Ulisses Garcia, coupable d’une semelle sur Josué Casimir en seconde période.
- AFP
Roberto De Zerbi conteste le carton rouge d’Ulisses Garcia
Pour Roberto De Zerbi, la décision de l’arbitre Benoît Bastien a profondément influencé la fin de rencontre. L’entraîneur italien a regretté une sanction disproportionnée, estimant que son joueur « prend d’abord le ballon » avant le contact. En conférence de presse, il a dénoncé un sentiment d’injustice récurrent lorsqu’il s’agit des matchs de l’OM à Auxerre.
« Je ne peux pas tout expliquer. Oui, il y a eu encore un rouge, mais l’équipe a bien lutté. Pour moi, Garcia prend d’abord le ballon. Quand je viens sur ce terrain, je repense forcément au rouge reçu par Cornelius, celui qui avait provoqué la colère de Pablo Longoria la saison dernière. Ici, il se passe des choses étranges avec l’OM concernant les exclusions », a pesté De Zerbi.
- AFP
De Zerbi, entre frustration et satisfaction contenue
Malgré son agacement, Roberto De Zerbi a tenu à souligner la réaction collective de ses joueurs, réduits à dix pendant une bonne partie de la seconde période. L’entraîneur italien s’est montré admiratif du courage de son groupe en mettant en avant la solidarité défensive et la discipline tactique qui ont permis de conserver l’avantage.
Cependant, cette prestation a mis en lumière les difficultés persistantes de l’OM dans le jeu. Dominés dans l’engagement et souvent acculés dans leur camp, les Marseillais ont subi les assauts bourguignons jusqu’au coup de sifflet final, rappelant la double défaite concédée face à l’AJA la saison dernière (six buts encaissés au total).
- AFP
De Zerbi dézingue encore l’arbitrage en Ligue 1
En pointant du doigt les décisions arbitrales, Roberto De Zerbi a voulu alerter sur un problème plus large : celui de la cohérence et de la constance dans les sanctions. L’entraîneur phocéen n’a pas cherché à envenimer la polémique, mais ses mots traduisent un malaise récurrent dans ses discours depuis son arrivée à Marseille.
Ce nouvel épisode renforce sa réputation d’homme de caractère, fidèle à sa vision du football et à sa volonté de défendre ses joueurs. Pendant ce temps, le président Pablo Longoria, resté étonnamment calme samedi soir, a choisi de ne pas commenter la décision, contrairement à la saison précédente où il avait ouvertement fustigé l’arbitrage à l’Abbé-Deschamps.