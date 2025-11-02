La colère de Christophe Pélissier après la défaite de l'AJA contre l'OM

Auxerre a subi sa troisième défaite consécutive et sa huitième de la saison. Malgré l'exclusion du Marseillais Ulisses Garcia à l'heure de jeu, l'AJA n'a pas réussi à percer la défense adverse.

Avec seulement sept points au compteur, la situation est critique. Pélissier a admis, lucide :

"Nous avons le classement que nous méritons. Nous livrons de bons matchs mais nous perdons. Nous ne sommes pas récompensés mais peut-être que nous n'avons pas le niveau, tout simplement."

L'entraîneur, soutenu par le public de l'Abbé-Deschamps, a insisté sur la nécessité pour son staff et ses joueurs de "trouver des solutions".

Violente critique de l'arbitrage

Christophe Pélissier a concentré sa colère sur l'arbitrage de Benoît Bastien, qu'il juge "catastrophique", notamment après la blessure de l'attaquant Lasso Coulibaly.

Le Cas Lasso Coulibaly :

L'attaquant ivoirien est sorti avant la pause, touché à une cheville, et risque une longue indisponibilité ("A priori, oui, ça a gonflé immédiatement").

Pélissier reproche à l'arbitre de ne pas avoir expulsé le joueur adverse, Matt O'Riley, pour cette action :

"On sait que quand c’est comme ça, ça ne tourne pas en notre faveur. On voit encore l'arbitrage catastrophique par rapport aux décisions ce soir. Nous on a un joueur gravement blessé (Lasso Coulibaly), le joueur adverse a jaune. Et derrière, il se permet de mettre un second jaune (à Sinaly Diomandé) à la 94e, on aurait dit que ça lui faisait plaisir. J'espère qu'il aura une bonne note…"

Il a conclu son attaque en déclarant que l'arbitre "n’a pas fait son travail" car il est censé "protéger l’intégrité des joueurs, mais pour moi il ne l’a pas fait. Tout simplement."

L'AJA tentera de se relancer dimanche prochain lors de son déplacement à Angers.