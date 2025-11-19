L’OM prend une grosse décision pour Nayef Aguerd, blessé

Le défenseur central n’a pas terminé son séjour avec les Lions de l’Atlas. Il a quitté son équipe nationale en avance pour rejoindre Marseille et entamer les soins. Selon les informations rapportées par L’Equipe, les médecins ont confirmé la pubalgie et étudié plusieurs options. La première consistait à passer sur le billard. Mais entre la Ligue des champions, les échéances de décembre et la préparation de la CAN 2025 à domicile, un arrêt prolongé aurait mis Aguerd hors course pour plusieurs rendez-vous majeurs.

Le joueur préfère donc une autre voie, moins lourde, mais qui exige une gestion très fine. L’OM a choisi de l’accompagner dans ce plan, qui vise à éviter une aggravation tout en lui permettant de rester apte pour quelques matchs importants.

Comme l’indique le quotidien sportif français, « un programme sur mesure est en cours d'élaboration pour lui permettre de récupérer et de participer malgré tout à quelques matches clés, sans risquer d'aggravation de sa blessure ». L’objectif n’est pas de le pousser mais de l’épauler dans un contexte chargé pour son club comme pour son pays.