La trêve internationale n’a pas offert le répit espéré à l’Olympique de Marseille. Au contraire, Roberto De Zerbi se retrouve avec une défense fragilisée au moment d’aborder un calendrier chargé, entre la Ligue 1, la lutte européenne et la préparation d’échéances majeures. L’absence de plusieurs cadres complique déjà les choix du coach italien, mais la situation entourant Nayef Aguerd prend une tournure encore plus sensible. Le défenseur marocain revient du rassemblement de son équipe nationale avec une blessure délicate, et l’OM doit désormais gérer ce dossier avec une attention particulière.
L’OM prend une grosse décision pour Nayef Aguerd, blessé
Un OM diminué avant le déplacement à Nice
Marseille retrouve le championnat ce vendredi soir sur la pelouse de Nice, mais l’état de l’effectif ne rassure personne. Roberto De Zerbi, confronté depuis plusieurs semaines à une défense instable, voit encore la liste des forfaits s’allonger. Amir Murillo reste absent en raison d’un problème à la cuisse contracté en sélection, ce qui oblige déjà l’entraîneur à improviser de nouvelles associations.
C’est dans ce contexte que la situation de Nayef Aguerd inquiète encore davantage. Le Marocain souffre d’une pubalgie, un souci qui ne se règle jamais rapidement et qui demande une prise en charge adaptée. À la veille du dernier bloc compétitif de l’année 2025, l’OM part donc à Nice avec un sentiment d’incertitude que l’équipe aurait préféré éviter.
Aguerd choisit un protocole précis pour éviter le pire
Le défenseur central n’a pas terminé son séjour avec les Lions de l’Atlas. Il a quitté son équipe nationale en avance pour rejoindre Marseille et entamer les soins. Selon les informations rapportées par L’Equipe, les médecins ont confirmé la pubalgie et étudié plusieurs options. La première consistait à passer sur le billard. Mais entre la Ligue des champions, les échéances de décembre et la préparation de la CAN 2025 à domicile, un arrêt prolongé aurait mis Aguerd hors course pour plusieurs rendez-vous majeurs.
Le joueur préfère donc une autre voie, moins lourde, mais qui exige une gestion très fine. L’OM a choisi de l’accompagner dans ce plan, qui vise à éviter une aggravation tout en lui permettant de rester apte pour quelques matchs importants.
Comme l’indique le quotidien sportif français, « un programme sur mesure est en cours d'élaboration pour lui permettre de récupérer et de participer malgré tout à quelques matches clés, sans risquer d'aggravation de sa blessure ». L’objectif n’est pas de le pousser mais de l’épauler dans un contexte chargé pour son club comme pour son pays.
De Zerbi sous pression avant les matchs décisifs
Pour l’entraîneur marseillais, cette situation représente un vrai casse-tête. La Ligue des champions entre dans sa phase décisive : réception de Newcastle, puis déplacement en Belgique pour affronter l’Union Saint-Gilloise. Chaque rencontre devient déterminante, et perdre un leader défensif complique les choses.
Aguerd tente de conserver du rythme malgré sa blessure, conscient que la CAN 2025 approche rapidement. Le 21 décembre marquera le début d’une compétition que le Maroc veut jouer à fond. Walid Regragui compte énormément sur lui, surtout dans un secteur défensif qui soulève encore plusieurs interrogations. Le sélectionneur n’a pas envie de bricoler à l’heure d’entrer dans une édition organisée à domicile.
Un mois tendu en perspective
Entre la gestion médicale d’Aguerd, les difficultés défensives et un calendrier infernal, l’OM s’engage dans une période où chaque décision comptera. Le club espère traverser ces semaines sans perdre davantage de joueurs et sans compromettre ses objectifs, surtout avant le Classique en Trophée des champions contre le PSG le 8 janvier à 19h. Quant à Aguerd, il doit s’en tenir à un programme strict pour éviter un scénario désastreux, tout en répondant présent lorsque l’équipe aura besoin de lui.