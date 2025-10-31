L’avenir de Mason Greenwood pourrait bien faire le bonheur de deux clubs à la fois. Malgré une saison en dents de scie sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais continue de susciter un vif intérêt en Europe. Ses performances irrégulières n’ont pas freiné la montée de sa valeur sur le marché des transferts, bien au contraire. Une vente dès l’été prochain semble désormais probable, avec à la clé un joli bénéfice pour le club phocéen… et un retour inattendu de liquidités pour Manchester United, son ancien employeur.
OM, le cadeau à venir de Mason Greenwood à Manchester United
- AFP
Mason Greenwood, le génie incompris de l’OM
Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood divise autant qu’il fascine. Capable de gestes décisifs et de fulgurances techniques, l’Anglais peine pourtant à maintenir un niveau constant sur la durée. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, ne cesse de lui demander plus d’implication, aussi bien dans l’intensité que dans le travail défensif. “Le message de Roberto De Zerbi a du mal à passer”, explique Foot01, soulignant les attentes du technicien vis-à-vis de son attaquant.
Son manque de régularité a une nouvelle fois été visible lors du récent match nul contre Angers (2-2) mercredi, où Greenwood est apparu en retrait malgré son talent indéniable. Ces prestations en demi-teinte nourrissent les critiques, mais elles ne semblent pas altérer la cote de l’international anglais sur le marché.
Une valeur marchande en plein essor pour Greenwood
Car, paradoxalement, Mason Greenwood continue d’attirer les convoitises. Son profil offensif polyvalent, sa capacité à frapper des deux pieds et son expérience précoce en Premier League font de lui une cible idéale pour plusieurs grands clubs européens. Toujours selon Foot01, des formations prestigieuses comme le Barça, Tottenham ou encore West Ham suivraient de près sa situation.
Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères et offrir à l’OM une opération financière majeure dès le prochain mercato estival. Pour un club qui cherche à équilibrer ses comptes tout en renouvelant son effectif, le départ de Greenwood représenterait une opportunité économique non négligeable.
- AFP
Mason Greenwood transféré de l’OM ? un jackpot pour Manchester United
Mais cette vente ne profiterait pas qu’à l’Olympique de Marseille. En effet, Manchester United, le club formateur de Mason Greenwood, avait conservé 50 % des droits économiques du joueur au moment de son transfert vers la Ligue 1. Cela signifie que les Red Devils toucheront la moitié du montant de la future revente. Un véritable “cadeau” indirect de Greenwood à son ancien club, qui pourrait récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros sans bouger le petit doigt.
Un scénario qui tombe à point nommé pour les Mancuniens. Confrontés à des besoins financiers importants, ils espèrent renforcer leur effectif dès l’été prochain et voient dans cette éventuelle rentrée d’argent une aubaine bienvenue.
- AFP
Manchester United vise un renfort grâce à la revente de Greenwood
Selon Foot01, Manchester United lorgne notamment sur le jeune milieu anglais Elliott Anderson (22 ans), actuellement à Nottingham Forest. Problème : le club vendeur réclamerait plus de 100 millions d’euros pour son joueur, un montant difficile à atteindre sans cession préalable.
Dans ce contexte, le transfert de Mason Greenwood pourrait financer une partie de cette opération et permettre aux Red Devils de mieux planifier leur mercato. Ainsi, même si le joueur s’apprête à quitter Marseille, il pourrait bien continuer à rendre service à Manchester, son club de cœur, en contribuant indirectement à son renouveau sportif.