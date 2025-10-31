OM, le cadeau à venir de Mason Greenwood à Manchester United

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood divise autant qu’il fascine. Capable de gestes décisifs et de fulgurances techniques, l’Anglais peine pourtant à maintenir un niveau constant sur la durée. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, ne cesse de lui demander plus d’implication, aussi bien dans l’intensité que dans le travail défensif. “Le message de Roberto De Zerbi a du mal à passer”, explique Foot01, soulignant les attentes du technicien vis-à-vis de son attaquant.

Son manque de régularité a une nouvelle fois été visible lors du récent match nul contre Angers (2-2) mercredi, où Greenwood est apparu en retrait malgré son talent indéniable. Ces prestations en demi-teinte nourrissent les critiques, mais elles ne semblent pas altérer la cote de l’international anglais sur le marché.