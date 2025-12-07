"Pas acceptable" De Zerbi atomise Greenwood

Marseille a concédé sa quatrième défaite de la saison 2025-2026, mettant ainsi fin à sa série de quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de Manchester United, Greenwood, a connu une rare contre-performance qui n'a pas échappé à son entraîneur.

Après une première saison prometteuse en Ligue 1 lors de l'édition 2024-2025, où il avait inscrit 21 buts en 34 matchs, Greenwood a confirmé sa bonne forme cette saison. L'attaquant compte déjà 10 buts en 14 apparitions en Ligue 1 et 3 passes décisives.

Cependant, la rencontre face à Lille s'est avérée être un jour sans pour l'ancien ailier de United. Les joueurs marseillais ont semblé absents et brouillons, et le but d'Ethan Mbappé à la 10e minute a suffi à offrir les trois points à Lille. Marseille a gâché une occasion de dépasser le Paris Saint-Germain, champion en titre, et occupe désormais la troisième place du classement de Ligue 1, derrière Lens et le PSG.

De Zerbi était, à juste titre, furieux de la prestation décevante de son équipe. Après le match, il a déclaré aux journalistes : « Nous avons mal joué et nous méritions de perdre. Nous n’arrivions pas à enchaîner trois passes. Nous perdions un ballon sur deux. Même en dribblant, nous n’arrivions à tromper personne. Défensivement, nous n’avons jamais été aussi agressifs que d’habitude. Nous avons été passifs de la première à la dernière minute. Un seul tir cadré pour un joueur comme Greenwood, ce n’est pas suffisant. Tirer aussi rarement, ce n’est pas acceptable.»

Il a ajouté : « Oui, c’est vrai, je suis très en colère, je ne m’attendais pas à ce que nous jouions comme ça. C’était vraiment mauvais. Je le prends mal, mais tout le monde doit le prendre mal. Quand on joue pour l’OM, on ne peut pas jouer comme ça. Je n’ai pas d’autre explication. »