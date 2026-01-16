OM, la réponse cinglante de Roberto De Zerbi à ses détracteurs

Interrogé sur l’impact des critiques, Roberto De Zerbi a été catégorique. « Absolument pas », a-t-il d’abord répondu, avant de préciser : « Les critiques qu’il y a pu avoir ou qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail et sur l’envie que j’avais, que je veux et que je voudrais de rester dans ce club. » Un message clair, assumé, qui traduit l’état d’esprit d’un entraîneur déterminé à s’inscrire dans la durée.

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi n’a cessé de souligner son bien-être à l’OM et son attachement à Marseille. L’Italien refuse que le bruit extérieur influe sur son engagement. Même les rumeurs venues d’Angleterre, l’envoyant du côté de Manchester United, n’ont pas ébranlé Roberto De Zerbi, qui se montre inflexible sur son avenir immédiat.