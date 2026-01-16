À Marseille, chaque contre-performance nourrit le débat et expose l’entraîneur en première ligne. Roberto De Zerbi n’y échappe pas. Malgré une place sur le podium de Ligue 1, le technicien italien fait face à des critiques récurrentes liées au manque de constance de son équipe. À la veille d’un déplacement important à Angers, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier sa position. Sans détour ni calcul, l’entraîneur de l’OM a livré une réponse ferme, assumée et profondément ancrée dans son rapport au club et à la ville, balayant toute idée de remise en question dictée par la pression extérieure.
OM, la réponse cinglante de Roberto De Zerbi à ses détracteurs
- AFP
La saison contrastée de l’OM
Troisième du championnat, l’Olympique de Marseille (32 pts) avance sur une ligne de crête. Roberto De Zerbi et ses joueurs alternent entre prestations convaincantes et revers frustrants. La large victoire en Coupe de France contre Bayeux (9-0) a offert un bol d’air, mais la défaite concédée en Ligue 1 face à Nantes (0-2) a ravivé les doutes. Entre les deux, l’OM de Roberto De Zerbi avait pourtant affiché un visage séduisant face au PSG lors du Trophée des champions 2-2, 4-1, ap.TAB), illustrant un potentiel encore irrégulier.
Cette inconstance vaut à Roberto De Zerbi des critiques répétées, parfois virulentes, sur sa gestion et ses choix tactiques. Une pression qui alimente les rumeurs autour de son avenir, certains observateurs évoquant même un possible départ. Une hypothèse que Roberto De Zerbi a balayée sans hésitation, fidèle à une ligne de conduite qu’il revendique depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024.
- AFP
Roberto De Zerbi ferme la porte aux doutes
Interrogé sur l’impact des critiques, Roberto De Zerbi a été catégorique. « Absolument pas », a-t-il d’abord répondu, avant de préciser : « Les critiques qu’il y a pu avoir ou qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail et sur l’envie que j’avais, que je veux et que je voudrais de rester dans ce club. » Un message clair, assumé, qui traduit l’état d’esprit d’un entraîneur déterminé à s’inscrire dans la durée.
Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi n’a cessé de souligner son bien-être à l’OM et son attachement à Marseille. L’Italien refuse que le bruit extérieur influe sur son engagement. Même les rumeurs venues d’Angleterre, l’envoyant du côté de Manchester United, n’ont pas ébranlé Roberto De Zerbi, qui se montre inflexible sur son avenir immédiat.
- AFP
De Zerbi se fiche complètement des critiques
Face aux attaques parfois personnelles, Roberto De Zerbi a tenu à aller plus loin. « Ce ne sont absolument pas les critiques à la radio, les critiques des anciens joueurs ou les critiques pour pouvoir faire du mal au club », a-t-il insisté. Avant d’ajouter : « Pas plus que les critiques parce qu’il y a certaines personnes embêtées par le fait que je sois Italien, donc on critique l’entraîneur italien. » Une mise au point sans filtre, révélatrice de la tension ambiante autour de sa personne.
Roberto De Zerbi a conclu sur un message fort, réaffirmant son lien avec l’institution marseillaise : « Mais honnêtement, ça ne changera absolument pas ce que je pense moi de Marseille et de l’OM. Ce ne seront pas les critiques qui vont me faire fuir. Bien au contraire, ce sera l’inverse. » Une déclaration qui sonne comme un défi lancé à ses détracteurs.
- AFP
Le mercato, autre dossier sensible pour De Zerbi
Une fois sa situation personnelle clarifiée, Roberto De Zerbi a logiquement été interrogé sur le mercato hivernal. À Marseille, plusieurs dossiers alimentent les discussions, notamment celui de Pierre-Emile Hojbjerg. Courtisé par la Juventus, le milieu danois reste pourtant un élément central du projet de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a confirmé la position du club en s’appuyant sur les déclarations de l’entourage du joueur : « Pour Hojbjerg, il y a eu le démenti de son agent, qui est quelqu’un de sérieux comme Hojbjerg. Il n’a jamais été sur le départ dans ma tête, ni dans celle de Longoria et de Benatia. C’est un des leaders de notre équipe, un des joueurs qui m’est le plus fidèle. »
Concernant les éventuelles arrivées, Roberto De Zerbi s’est montré ouvert, mais mesuré. « En ce qui concerne les renforts hivernaux, on verra. On parle toujours avec Benatia, on verra ce qu’on peut faire », a-t-il expliqué, laissant entendre que le chantier reste maîtrisé. Le dossier Himad Abdelli, pour lequel l’OM aurait formulé une offre de 2 M€, illustre cette volonté de renforcer sans bouleverser l’équilibre existant. Plus que jamais, Roberto De Zerbi avance avec une conviction intacte. Critiqué, mais déterminé, l’entraîneur italien entend répondre sur le terrain, fidèle à ses principes et à son engagement envers l’OM.