"Il est surcoté", Christophe Dugarry dézingue Roberto De Zerbi après OM – Nantes

Le premier match de l’année 2026 devait lancer une nouvelle dynamique à Marseille. Il a finalement ouvert une période de doutes et de critiques virulentes. Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes au Vélodrome, Christophe Dugarry a livré une analyse sans filtre de la situation marseillaise, visant directement Roberto De Zerbi. En quelques minutes à l’antenne, l’ancien international français a dressé un constat sévère, évoquant un entraîneur dépassé, une équipe sans repères et un projet qui stagne. Une sortie médiatique forte, à l’image du climat tendu qui entoure désormais Roberto De Zerbi.
Dugarry dépité par la prestation de l’OM contre Nantes
La soirée avait pourtant tout pour être idéale sur le papier. Devant un stade plein, l’OM recevait un FC Nantes en grande difficulté cette saison. Mais les Marseillais se sont inclinés (2-0), terminant la rencontre à neuf contre onze. Christophe Dugarry n’a pas caché sa colère face à cette prestation, pointant la responsabilité de Roberto De Zerbi. « Tout le monde est nul et catastrophique. C'est la reprise de la saison, normalement, tu es content d'aller faire un match, le stade est plein. Normalement, tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, mais encore une fois, il se relance au Vélodrome », a lâché Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC, avant d’évoquer le manque d’intensité criant de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.
Christophe Dugarry fustige les choix tactiques de De Zerbi avec l’OM
Dans son analyse, Christophe Dugarry s’est ensuite appuyé sur les propos tenus par Roberto De Zerbi en conférence de presse, lorsque l’entraîneur marseillais a expliqué ne pas avoir senti l’énergie nécessaire chez ses joueurs. Une justification qui a fait bondir le consultant. « Il n'a pas vu que son équipe n'allait pas avoir d'énergie », a-t-il rappelé, avant de s’emporter : « Mais mec ? C'est quoi cette phrase ? Tu es entraîneur de l'OM. Je ne sais pas ce qu'il fait, il est complètement perdu, il est aux fraises ». Pour Christophe Dugarry, ces déclarations illustrent le désarroi d’un Roberto De Zerbi en difficulté face aux exigences du banc marseillais.
Au-delà du discours, Christophe Dugarry a ciblé l’organisation tactique mise en place par Roberto De Zerbi depuis son arrivée. « Je ne comprends pas son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs ni même au même poste », a regretté l’ancien champion du monde 1998. En cinq matches, Roberto De Zerbi a déjà utilisé quatre systèmes différents, alternant notamment entre Aubameyang seul en pointe ou Timothy Weah positionné tantôt latéral droit, tantôt ailier. Une instabilité qui, selon Christophe Dugarry, empêche l’OM de construire des automatismes solides.
Dugarry n’en peut plus de Roberto De Zerbi
La critique s’est accentuée lorsque Christophe Dugarry a évoqué la gestion des changements en cours de match par Roberto De Zerbi. « Les changements tu ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'il fait ce monsieur. Et là il t'explique qu'il doit devenir psychologue. Arrête la psychologie, mec ! Tu as sept adjoints, fais entraineur, on ne te demande que ça », a-t-il lancé, toujours en référence à la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Pour Christophe Dugarry, cette posture traduit une confusion croissante chez l’entraîneur italien.
Plus globalement, Christophe Dugarry estime que Roberto De Zerbi a atteint ses limites à Marseille. « On lui a donné la possibilité, et j'y ai cru aussi, de devenir un plus grand entraineur. Mais il y a un plafond de verre. Ça fait 18 mois qu'il est là, ça ne progresse pas », a-t-il analysé. Avant d’asséner une conclusion cinglante : « Il est surcoté, il n'a toujours entraîné que des équipes moyennes. Et il est en train de montrer mois après mois que c'est un entraîneur moyen ». Une remise en cause frontale du statut de Roberto De Zerbi, pourtant présenté comme un technicien moderne et innovant.
Malgré ce constat sévère, Christophe Dugarry reconnaît que Roberto De Zerbi bénéficie encore d’une marge de manœuvre sportive. « De Zerbi a une chance extraordinaire, 5 défaites 2 nuls, il est encore dans la course, il peut encore tout se passer. Il est encore en course en Ligue des champions, allez-y ! Mais je suis toujours autant inquiet concernant cet entraîneur », a conclu Christophe Dugarry, appelant implicitement l’OM à envisager un autre profil : « Il faut un mec qui sent le football, un tacticien, qui a des changements en cours de jeu judicieux, un mec inspiré ».