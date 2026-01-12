Ligue 1, Pierre-Emile Hojbjerg sème la zizanie à l'OM

Depuis plusieurs semaines, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg circule avec insistance du côté de l’Italie. La Juventus Turin, en quête de renforts de haut niveau, rêve toujours d’attirer le milieu danois. Une piste jugée longtemps irréaliste, tant Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme un élément central de l’OM, sous contrat jusqu’en 2028 et indispensable à l’équilibre de l’équipe marseillaise.

La rumeur avait d’abord prêté à sourire, dans un contexte où les dirigeants olympiens affichaient une position ferme. Medhi Benatia avait ainsi coupé court à toute spéculation dans La Gazzetta dello Sport : « Pierre-Emile est très important pour nous. C’est un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas ». Une ligne également soutenue publiquement par Pablo Longoria.