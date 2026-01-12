À Marseille, les certitudes d’hier ne sont jamais définitivement acquises. Pilier du projet sportif et symbole de stabilité au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg suscite aujourd’hui des interrogations en interne comme en externe. Entre convoitises européennes persistantes, discours officiels rassurants et doutes plus personnels, une situation ambiguë s’installe progressivement. À mesure que le mercato hivernal avance, le dossier du Danois commence à alimenter les débats et à troubler l’équilibre de l’Olympique de Marseille.
Ligue 1, Pierre-Emile Hojbjerg sème la zizanie à l'OM
La Juventus insiste pour Pierre-Emile Hojbjerg
Depuis plusieurs semaines, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg circule avec insistance du côté de l’Italie. La Juventus Turin, en quête de renforts de haut niveau, rêve toujours d’attirer le milieu danois. Une piste jugée longtemps irréaliste, tant Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme un élément central de l’OM, sous contrat jusqu’en 2028 et indispensable à l’équilibre de l’équipe marseillaise.
La rumeur avait d’abord prêté à sourire, dans un contexte où les dirigeants olympiens affichaient une position ferme. Medhi Benatia avait ainsi coupé court à toute spéculation dans La Gazzetta dello Sport : « Pierre-Emile est très important pour nous. C’est un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas ». Une ligne également soutenue publiquement par Pablo Longoria.
L’OM ferme la porte pour Pierre-Emile Hojbjerg
Lors de sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria avait confirmé l’intransigeance du club concernant Pierre-Emile Hojbjerg. Le président marseillais avait alors déclaré sans détours : « On ne veut pas se priver d’un joueur important dans l’effectif. Il n’y a aucune possibilité pour Pierre. Aujourd’hui, ce n’est pas sur la table. Je ferme complètement la porte. » Un message clair, destiné à refroidir les ardeurs turinoises.
Dans ce contexte, Pierre-Emile Hojbjerg apparaissait comme un cadre inamovible, autour duquel l’OM souhaitait construire la suite de son projet sportif. Pourtant, malgré cette communication verrouillée, la rumeur n’a jamais réellement disparu, alimentée par l’intérêt persistant de la Juventus et par un climat sportif jugé instable par certains observateurs.
Pierre-Emile Hojbjerg songe à un départ de Marseille
Selon La Provence, le point de bascule se situerait désormais du côté du joueur. Pierre-Emile Hojbjerg aurait évoqué en privé l’idée de changer d’air « à court ou moyen terme ». Une réflexion nourrie par plusieurs éléments : des doutes sur la trajectoire du projet marseillais, une frustration croissante liée aux résultats et une impression d’isolement au milieu de terrain.
Le constat dressé en interne serait sans appel pour Pierre-Emile Hojbjerg. Aucun partenaire ne parviendrait à s’imposer durablement à ses côtés, malgré les arrivées de Vermeeren, O’Riley et Gomes. Une instabilité qui pèserait sur le quotidien du Danois et expliquerait ses interrogations, alors même qu’il reste l’un des joueurs les plus utilisés et les plus réguliers de l’effectif.
L’OM s’active pour reconquérir Hojbjerg
Malgré ces doutes, la position officielle de l’OM reste inchangée : Pierre-Emile Hojbjerg n’est pas à vendre cet hiver. Le club phocéen travaille même à renforcer son entrejeu et a ciblé Himad Abdelli, international algérien d’Angers, en fin de contrat en juin prochain. Une stratégie qui viserait à offrir davantage de solutions autour du milieu danois.
Dans cette logique, l’OM privilégierait plutôt la vente d’un joueur comme Angel Gomes, arrivé libre et susceptible de générer une plus-value, plutôt que de se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg. Toutefois, à Marseille, les lignes peuvent rapidement bouger, surtout lorsque la volonté du joueur entre en jeu.
Le cas Pierre-Emile Hojbjerg illustre une nouvelle fois la complexité du mercato marseillais. Si la Juventus reste à l’affût et que le joueur nourrit des interrogations personnelles, la direction de l’OM devra composer entre stabilité sportive et respect des ambitions individuelles. Car le club olympien l’a déjà démontré par le passé : il ne retiendra pas un joueur désireux de partir.