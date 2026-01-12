Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille avance en coulisses sur un dossier précis. Peu de bruit, mais beaucoup de travail. Et aujourd’hui, les lignes commencent sérieusement à bouger autour d’Himad Abdelli.
Himad Abdelli à l’OM cet hiver, le prix est enfin connu !
Un accord déjà ficelé avec le joueur
L’OM n’a pas perdu de temps. Les dirigeants marseillais ont trouvé un terrain d’entente avec Himad Abdelli, convaincu par le projet phocéen. Le milieu de terrain d’Angers a fait un choix clair, préférant Marseille à d’autres prétendants sérieux comme le FC Séville ou l’Olympique Lyonnais. Les discussions ont débouché sur un accord contractuel jusqu’en juin 2030, preuve de la confiance placée dans le profil de l’international algérien.
Reste toutefois une question centrale : le timing. Abdelli arrive en fin de contrat avec le SCO à l’issue de la saison. Deux options se présentent donc pour Marseille. Patienter jusqu’à l’été pour un transfert libre ou agir dès cet hiver afin de sécuriser immédiatement le joueur.
Angers ouvert, mais pas à n’importe quel prix
Angers n’entend pas brader son meneur de jeu. Le club angevin espère récupérer une indemnité et a fixé ses exigences initiales autour de 5 M€. Un montant jugé élevé par certains, compte tenu de la situation contractuelle du joueur. Mais le SCO sait aussi qu’un départ dès janvier reste préférable à une sortie sans compensation dans quelques mois.
Dans ce contexte, La Provence a fait le point sur l’état d’avancement du dossier. Selon le quotidien régional, l’OM pousse pour finaliser l’opération cet hiver et voit en Abdelli sa première recrue du mercato.
Un départ attendu pour débloquer le dossier
Marseille doit toutefois ajuster ses comptes avant de conclure. Un ou plusieurs départs semblent nécessaires pour ouvrir la voie. Les jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz figurent parmi les options envisagées. Angel Gomes représente aussi une piste, tout comme les quatre joueurs placés dans le loft : Blanco, Maupay, Garcia et Lirola.
Ces mouvements pourraient libérer de la masse salariale et générer les fonds nécessaires pour conclure l’opération.
Un accord autour de 3 M€ se dessine
Toujours selon La Provence, l’OM et Angers se rapprochent d’un terrain d’entente autour de 3 M€. Une somme cohérente pour un joueur confirmé de Ligue 1, estimé à 7 M€ sur Transfermarkt, mais proche de la fin de son bail. Si un départ se concrétise rapidement côté marseillais, le dossier Abdelli pourrait se refermer sans tarder.