Himad Abdelli à l’OM cet hiver, le prix est enfin connu !

L’OM n’a pas perdu de temps. Les dirigeants marseillais ont trouvé un terrain d’entente avec Himad Abdelli, convaincu par le projet phocéen. Le milieu de terrain d’Angers a fait un choix clair, préférant Marseille à d’autres prétendants sérieux comme le FC Séville ou l’Olympique Lyonnais. Les discussions ont débouché sur un accord contractuel jusqu’en juin 2030, preuve de la confiance placée dans le profil de l’international algérien.

Reste toutefois une question centrale : le timing. Abdelli arrive en fin de contrat avec le SCO à l’issue de la saison. Deux options se présentent donc pour Marseille. Patienter jusqu’à l’été pour un transfert libre ou agir dès cet hiver afin de sécuriser immédiatement le joueur.