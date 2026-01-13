L’Olympique de Marseille était aux prises avec le FC Bayeux, mardi soir, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Déchainés, les Phocéens ont été sans pitié avec les Normands avec une large victoire qui les qualifie pour le tour suivant.
L’OM humilie Bayeux et valide son ticket pour les 8es (0-9)
- AFP
L’OM déroule face à Bayeux
Irrésistible ! C’est l’adjectif pour qualifier l’OM après sa prestation contre Bayeux. Cinq jours après la perte du Trophée des Champions, les Marseillais n’ont fait que d’une bouchée les Bayeusains, ce soir. Si le gardien des Normands, Lecanu, s’offrait un premier arrêt devant Amir Murillo, Bayeux ne tenait que 13 minutes face à l’armada marseillaise. Sur un centre du latéral panaméen, Angel Gomes surgissait au point de penalty pour ouvrir le score (0-1, 13e). Le début du calvaire pour Bayeux et surtout Lecanu qui manquait sa sortie dans la foulée et offrait le but du break à Hamed Junior Traoré (0-2, 19e).
Les Normands parvenaient quand même à cadrer leur première frappe avec un coup franc de Paul Abel qui terminait dans les gants de Jeffrey De Lange (25e) avant d’être vite ramenés à la réalité. Sur une contre-attaque bayeusaine, Matt O’Riley récupérait le ballon et servait Mason Greenwood qui portait l’estocade avec une frappe du pied gauche (0-3, 27e). Juste après, Amine Gouiri s’invitait aussi à la fête en profitant d’un centre de Traoré pour aggraver le score (0-4, 32e). Il n’y avait plus de buts dans cette première mi-temps très prolifique pour l’OM.
- AFP
L’OM s’amuse, soirée cauchemardesque pour Bayeux
Idem pour le second acte que l’Olympique de Marseille démarrait en trombe. Juste après le retour des vestiaires, Amine Gouri offrait un caviar à Greenwood qui plantait son doublé dans ce match (0-5, 49e). L’attaquant algérien y allait également du sien dans la foulée en corsant l’addition sur un centre de…Greenwood (0-6, 55e). Déterminé à faire passer un message, Roberto De Zerbi incorporait de la fraîcheur avec les entrées de Tadjidine Mmadi, Neal Maupay et Darryl Bakola. Bayeux s’offrait une rare incursion dans la surface marseillaise avec un centre mal négocié finalement par Pean qui envoyait le ballon au-dessus des cages de De Lange (71e). Même après avoir baissé le rythme, l’OM parvenait à creuser l’écart grâce à CJ Egan-Riley qui profitait d’un corner pour marquer de la tête (0-7, 80e).
À l’image de Hamed Junior Traoré, le défenseur anglais signait aussi sa première réalisation sous le maillot phocéen. Ce match était bien évidemment l’occasion pour Neal Maupay de se faire plaisir. L’oublié de la saison profitait d’un centre de Murillo pour mettre le huitième (0-8, 86e) suivi dans la foulée par le dernier et le triplé de Mason Greenwood (0-9, 89e). La marche était très haute pour Bayeux qui voit sa campagne s’arrêter face à l’OM. L’Olympique de Marseille, de son côté, envoie un message aux autres clubs encore en lice en Coupe de France, à commencer par le Stade Rennais, son adversaire en 8es de finale.