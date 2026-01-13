L’OM humilie Bayeux et valide son ticket pour les 8es (0-9)

Irrésistible ! C’est l’adjectif pour qualifier l’OM après sa prestation contre Bayeux. Cinq jours après la perte du Trophée des Champions, les Marseillais n’ont fait que d’une bouchée les Bayeusains, ce soir. Si le gardien des Normands, Lecanu, s’offrait un premier arrêt devant Amir Murillo, Bayeux ne tenait que 13 minutes face à l’armada marseillaise. Sur un centre du latéral panaméen, Angel Gomes surgissait au point de penalty pour ouvrir le score (0-1, 13e). Le début du calvaire pour Bayeux et surtout Lecanu qui manquait sa sortie dans la foulée et offrait le but du break à Hamed Junior Traoré (0-2, 19e).

Les Normands parvenaient quand même à cadrer leur première frappe avec un coup franc de Paul Abel qui terminait dans les gants de Jeffrey De Lange (25e) avant d’être vite ramenés à la réalité. Sur une contre-attaque bayeusaine, Matt O’Riley récupérait le ballon et servait Mason Greenwood qui portait l’estocade avec une frappe du pied gauche (0-3, 27e). Juste après, Amine Gouiri s’invitait aussi à la fête en profitant d’un centre de Traoré pour aggraver le score (0-4, 32e). Il n’y avait plus de buts dans cette première mi-temps très prolifique pour l’OM.