Eric Di Meco égratigne l'OM après le Trophée des Champions

Quatre jours après une prestation indigente face à Nantes en championnat (0-2), l’OM a soudainement affiché un tout autre visage contre le PSG lors du Trophée des Champions. Les Olympiens ont longtemps cru à l’exploit après avoir mené 2-1, avant de céder dans le temps additionnel puis aux tirs au but. Une défaite cruelle, synonyme d’un nouveau trophée manqué depuis la Coupe de la Ligue 2012. Mais pour Eric Di Meco, l’essentiel n’est pas là. L’ancien défenseur de l’OM refuse de s’arrêter au score et insiste sur le contenu, bien plus révélateur selon lui des maux marseillais.

Présent dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a livré une analyse sans concession, rappelant que ce type de match doit servir de fondation. « Il ne faut pas commenter que le résultat. Il y a des matchs que tu perds. Au final c’est un nul, mais tu as regardé de loin le trophée. Après un match comme ça où pendant 90 minutes tu arrives à mettre la pression, de l’impact, tu arrives à jouer, tu mets des buts, ça doit te servir. Il y a une grande déception au niveau du club, on a vu des mecs pleurer. Ils ont été touchés par la perte du trophée. Mais tu peux construire sur ce genre de matchs », a-t-il expliqué.