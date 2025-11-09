OL - PSG, le pronostic surprenant de Bixente Lizarazu

L’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain pour conclure la douzième journée du championnat. Ce duel, devenu un classique de la Ligue 1, se déroule dans un contexte particulier. Les deux équipes doivent composer avec de nombreuses blessures qui redistribuent les cartes. Côté parisien, Luis Enrique doit encore se passer de plusieurs cadres : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes, tous absents pour des raisons physiques. Autant de manques qui affaiblissent un collectif encore en quête de constance.

Bixente Lizarazu, intervenant sur Téléfoot (TF1), a livré son ressenti sur cette affiche tant attendue. « C’est le match des affaiblis contre les rescapés », a-t-il d’abord déclaré, soulignant la fragilité des deux formations. Pour l’ancien latéral gauche des Bleus, la période actuelle pourrait bien être la plus favorable pour l’Olympique Lyonnais. « Ce qui est certain, c’est que contre ce Paris Saint-Germain-là, c’est le meilleur moment. Ça commence à se voir. »