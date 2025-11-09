À quelques heures d’un nouveau choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Bixente Lizarazu a livré une analyse inattendue qui fait déjà réagir. L’ancien international tricolore, aujourd’hui consultant sur Téléfoot, estime que la confrontation de ce dimanche pourrait réserver une surprise, notamment en raison des absences qui frappent les deux camps. Selon lui, l’OL pourrait profiter d’un PSG diminué pour frapper un grand coup.
OL - PSG, le pronostic surprenant de Bixente Lizarazu
OL - PSG, deux équipes décimées
L’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain pour conclure la douzième journée du championnat. Ce duel, devenu un classique de la Ligue 1, se déroule dans un contexte particulier. Les deux équipes doivent composer avec de nombreuses blessures qui redistribuent les cartes. Côté parisien, Luis Enrique doit encore se passer de plusieurs cadres : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes, tous absents pour des raisons physiques. Autant de manques qui affaiblissent un collectif encore en quête de constance.
Bixente Lizarazu, intervenant sur Téléfoot (TF1), a livré son ressenti sur cette affiche tant attendue. « C’est le match des affaiblis contre les rescapés », a-t-il d’abord déclaré, soulignant la fragilité des deux formations. Pour l’ancien latéral gauche des Bleus, la période actuelle pourrait bien être la plus favorable pour l’Olympique Lyonnais. « Ce qui est certain, c’est que contre ce Paris Saint-Germain-là, c’est le meilleur moment. Ça commence à se voir. »
Bixente Lizarazu prédit une victoire de l’OL contre le PSG
Toujours selon Bixente Lizarazu, le PSG version 2025-2026 n’affiche plus la maîtrise qui faisait sa force la saison passée. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux explique : « Des joueurs majeurs, Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes blessés longuement, le retour des titulaires qui ne sont pas au top physiquement. Les remplaçants sont moins bons. Les jeunes sont inexpérimentés. Donc ce n’est pas un Paris Saint-Germain qui a la maîtrise que l’on a vu la saison dernière. »
Une déclaration forte qui illustre la baisse de régime du club parisien ces dernières semaines. Pour Bixente Lizarazu, cet affaiblissement offre une fenêtre d’opportunité rare à l’OL, encore loin de sa meilleure version, mais capable de coups d’éclat à domicile.
L’OL en quête d’un exploit à domicile
Malgré des résultats en dents de scie, Lyon affiche un visage combatif depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc. L’entraîneur portugais, contraint de faire tourner en raison des nombreuses absences dans son effectif, a su relancer une dynamique positive en Ligue Europa cette semaine face au Betis Séville. Mais la tâche s’annonce ardue face au PSG, même diminué.
Bixente Lizarazu n’en démord pas : l’OL a une carte à jouer. Selon lui, la solidité défensive retrouvée et la montée en puissance de certains jeunes comme Tyler Morton ou Afonso Moreira. « On peut les faire douter beaucoup plus », a insisté le champion du monde 1998. Une conviction qui tranche avec les pronostics traditionnels, souvent à l’avantage du club de la capitale.
Des enjeux importants avant la trêve internationale
En cas de victoire face au PSG (3e, 24 pts), Lyon (5e, 20 pts) reviendrait à un point de son adversaire du soir, un scénario encore impensable il y a quelques semaines. Cette rencontre représente donc bien plus qu’un simple match : elle peut relancer la saison de l’OL et mettre la pression sur le haut du tableau.
Pour Bixente Lizarazu, ce duel marque un tournant symbolique. Au-delà du résultat, il pourrait révéler les limites actuelles du projet parisien. « Ce n’est pas un PSG qui a la maîtrise que l’on a vu la saison dernière », a-t-il répété, soulignant que les blessures et le manque de fraîcheur pèsent lourd dans la performance collective.