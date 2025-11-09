Lyon - Paris Saint-Germain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le week-end s’annonce brûlant sur la pelouse du Groupama Stadium. Quelques jours après leur déconvenue européenne face au Bayern Munich (1-2), les Parisiens remettent le bleu de chauffe, cette fois en Ligue 1, pour un déplacement périlleux à Lyon. Ce duel entre le leader du championnat et un OL désireux de frapper un grand coup vient conclure la phase avant la trêve internationale. Si les deux formations ont connu la défaite en coupe d’Europe, elles ont aussi un besoin urgent de se rassurer.

Lyon veut rebondir face au leader

L’Olympique Lyonnais a connu un petit coup d’arrêt. Invaincu depuis plusieurs semaines, le club rhodanien s’est incliné jeudi sur la pelouse du Betis Séville (2-0) en Ligue Europa. Pas de quoi céder à la panique, mais le constat reste clair : trois rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues. Classé sixième avant cette 12e journée, Lyon veut stopper l’hémorragie et s’offrir un succès de prestige face à l’ogre parisien.

Les Gones ont toutefois des raisons d’y croire. Leur jeu s’est affermi depuis le début de saison, et leur solidité défensive impressionne. L’OL n’a toujours pas concédé le moindre penalty cette saison, une prouesse rare. En prime, Lyon a battu chacune des quatre équipes actuellement dans le top 7 de Ligue 1 cette saison. Les hommes de Paulo Fonseca savent donc comment faire tomber les gros.

Getty Images

Le PSG veut frapper fort avant la coupure

Côté parisien, la défaite contre le Bayern n’a pas provoqué de crise, mais elle a ravivé quelques doutes. En championnat, les Rouge et Bleu occupent la première place avec 24 points après 11 journées. Pourtant, l’histoire ne joue pas en leur faveur : aucune équipe en tête avec 24 points ou moins à ce stade n’a fini championne ces vingt dernières années. Un signe statistique que Luis Enrique ne prendra sûrement pas à la légère.

Le technicien espagnol sait que son groupe doit réagir. Son effectif est amputé de plusieurs cadres, mais l’état d’esprit reste combatif. Pour ce déplacement à Lyon, il devrait faire confiance à un onze mêlant expérience et jeunesse.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

La série actuelle penche nettement pour Paris. L’OL s’est incliné lors de ses quatre dernières confrontations face au PSG en Ligue 1. Un cinquième revers de suite rappellerait de mauvais souvenirs, puisqu’il faudrait remonter à la période 1982-1991 pour trouver pareille série (contre Nancy).

De plus, les Gones encaissent souvent à domicile face aux Parisiens : 20 buts concédés en 11 matchs au Groupama Stadium, sans jamais garder leurs cages inviolées. Un défi colossal attend donc la défense lyonnaise.

Mais Paris n’est pas intouchable. Les hommes de Luis Enrique n’ont pris que cinq points sur douze possibles contre les équipes du top 7, alors que Lyon a réussi un sans-faute. Les statistiques laissent donc présager un choc ouvert, où les deux défenses, pourtant les meilleures du championnat avec six clean sheets chacune, pourraient être mises à rude épreuve.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 09 novembre 2025 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

VLa rencontre entre Lyon et le PSG se tiendra ce dimanche à partir de 21h05, heure française, au Groupama Stadium.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

Orel Mangala et Nuamah, toujours à l’infirmerie, ne sont pas encore remis de leurs blessures. Quant à Malick Fofana, véritable révélation de ce début de saison avec deux réalisations et une passe décisive, il doit lui aussi faire une pause forcée estimée à près de trois mois.

Dans les buts, Descamps, qui a effectué son retour après une période d’indisponibilité, devrait débuter sur le banc, Greif conservant la confiance de son entraîneur pour occuper le poste de titulaire. En attaque, Pavel Sulc, déjà crédité de cinq buts et une passe décisive en championnat, devrait être aligné à la pointe. Il sera soutenu par Moreira et Karabec, attendus pour dynamiser le front offensif lyonnais.

Infos sur l'équipe du PSG

Suspendu lors du choc face au Bayern Munich, Ilya Zabarnyi devrait retrouver son poste en charnière centrale, ce qui repousserait Marquinhos sur le banc. L’absence d’Achraf Hakimi oblige Luis Enrique à réorganiser son couloir droit : Warren Zaïre-Emery est pressenti pour y être titularisé. Dans l’entrejeu, João Neves devrait occuper le flanc droit du milieu, Vitinha assurerait la récupération au cœur du jeu, tandis que Fabian Ruiz prendrait place sur le côté gauche du trio.

Devant, Ousmane Dembélé, touché de nouveau face au Bayern, est contraint de déclarer forfait. L’entraîneur espagnol devrait donc remanier son secteur offensif avec Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche, Lee Kang-In - qui s’apprête à disputer son 100e match sous le maillot parisien - repositionné sur l’aile droite, et Senny Mayulu utilisé en faux numéro neuf.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement